Чикаго. «Юнайтед Центр». Дата — 7 ноября. Время — 04:00 по мск. «Чикаго» — «Юта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чикаго»

В составе «Чикаго» выбыли из строя два баскетболиста. Защитник Айо Досунму уже пропустил матчи с «Бруклином» (107:109) и «Денвером» (101:123) из-за болезни. А один из ключевых игроков иллинойского коллектива Лонзо Болл пока еще не стартовал в новом сезоне НБА из-за травмы.

В регулярном чемпионате «Чикаго» уже провел 7 матчей и лишь в двух играх одержал победы. Были обыграны «Индиана» (112:105) и «Торонто» (104:103).

Все прогнозы на НБА

«Чикаго» сейчас преследует черная полоса, которая состоит из трех матчей: «Денвер» (101:123), «Бруклин» (107:109) и «Даллас» (105:114). В Восточной конференции «быки» из Иллинойса занимают 14 место.

«Юта»

«Юта» занимает 14 место в Западной конференции. В 7 матчах «джазмены» выиграли две встречи и потерпели пять поражений.

«Джаз» проиграл в регулярном чемпионате последние два поединка. «Юта» уступила «Орландо» (113:115) и «Миннесоте» (95:123).

2 ноября — дата последней победы «Юты» в турнире, команда смогла нанести поражение «Мемифсу» (133:109). Защитник «Юты» Коллин Секстон принес победу команде, набрав 23 очка, сделав 3 подбора и отдав 6 передач.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Чикаго» — 1.61, победа «Юты» — 2.53.

Прогноз: В последнем матче с участием «Чикаго» было заброшено 216 очков. «Юта» же завершила свой поединок на отметке в 228 баллов. Ставим на результативности матча.

Ставка: ТБ 224.5 с коэффициентом 2.11.

Альтернативный прогноз: Можно рискнуть в пользу «Чикаго», у иллинойсцев есть шанс перервать проигрышную серию.

Альтернативная ставка: Фора «Чикаго» (-4) с коэффициентом 1.96.