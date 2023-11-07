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    «Чикаго» не отдаст победу сопернику?

    «Чикаго» — «Юта». Ставка (к. 2.11) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 7 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Юта»
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    Чикаго. «Юнайтед Центр». Дата — 7 ноября. Время — 04:00 по мск. «Чикаго» — «Юта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 07 Ноября 2023 года
    Чикаго
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    •  Чикаго 04:00 Юта Юта
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    «Чикаго»

    В составе «Чикаго» выбыли из строя два баскетболиста. Защитник Айо Досунму уже пропустил матчи с «Бруклином» (107:109) и «Денвером» (101:123) из-за болезни. А один из ключевых игроков иллинойского коллектива Лонзо Болл пока еще не стартовал в новом сезоне НБА из-за травмы.

    В регулярном чемпионате «Чикаго» уже провел 7 матчей и лишь в двух играх одержал победы. Были обыграны «Индиана» (112:105) и «Торонто» (104:103).

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    «Чикаго» сейчас преследует черная полоса, которая состоит из трех матчей: «Денвер» (101:123), «Бруклин» (107:109) и «Даллас» (105:114). В Восточной конференции «быки» из Иллинойса занимают 14 место.

    «Юта»

    «Юта» занимает 14 место в Западной конференции. В 7 матчах «джазмены» выиграли две встречи и потерпели пять поражений.

    «Джаз» проиграл в регулярном чемпионате последние два поединка. «Юта» уступила «Орландо» (113:115) и «Миннесоте» (95:123).

    2 ноября — дата последней победы «Юты» в турнире, команда смогла нанести поражение «Мемифсу» (133:109). Защитник «Юты» Коллин Секстон принес победу команде, набрав 23 очка, сделав 3 подбора и отдав 6 передач.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Чикаго» — 1.61, победа «Юты» — 2.53.

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    Прогноз: В последнем матче с участием «Чикаго» было заброшено 216 очков. «Юта» же завершила свой поединок на отметке в 228 баллов. Ставим на результативности матча.

    Ставка: ТБ 224.5 с коэффициентом 2.11.

    Альтернативный прогноз: Можно рискнуть в пользу «Чикаго», у иллинойсцев есть шанс перервать проигрышную серию.

    Альтернативная ставка: Фора «Чикаго» (-4) с коэффициентом 1.96.

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    «Чикаго» — «Юта»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 07.11.2023. Прогнозы на баскетбол. «Чикаго» не отдаст победу сопернику?
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