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    «Сакраменто» уничтожит соперника?

    «Хьюстон» — «Сакраменто». Ставка (к. 2.06) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 5 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Хьюстон» — «Сакраменто»
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    «Сакраменто» — «Голден Стэйт»
    Хьюстон. «Тойота». Дата — 5 ноября. Время — 03:00 по мск. «Хьюстон» — «Сакраменто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 05 Ноября 2023 года

    «Хьюстон»

    «Хьюстон» одержал первую победу в сезоне, на своей арене команда обыграла «Шарлотт» (128:119). Ключевую роль в матче сыграл Джален Грин, защитник набрал 23 очка.

    Баскетболисты «Хьюстона» поднялись на 14 место в Западной конференции при одной победе и трех поражениях.

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    В предыдущих играх регулярного чемпионата «Хьюстон» уступил «Голден Стэйт» (95:106), «Сан-Антонио» (122:126) и «Орландо» (86:116).

    «Сакраменто»

    «Сакраменто» после четырех проведенных встреч занимает 9-ю строчку в Западной конференции. «Кингз» на старте сезона выиграли у «Лос-Аджелес Лейкерс» (132:127) и «Юты» (130:114). Также калифорнийцы уступили дважды «Голден Стэйт» (114:122, 101:102).

    Не сыграют в предстоящей игре лидер «Сакраменто» Де’Аарон Фокс, который получил травму лодыжки в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс».

    Также матч с «Хьюстоном» пропустит Трей Лайлз. Канадский форвард «Сакраменто» оказался в лазарете клуба с травмой икры.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в гостей: победа «Хьюстона» — 2.24, победа «Сакраменто» — 1.75.

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    Прогноз: «Сакраменто» не должен столкнуться с проблемами в предстоящей игре. Баскетболисты из Калифорнии на голову сильнее своих визави из Хьюстона.

    Ставка: Фора «Сакраменто» (-3) с коэффициентом 2.06.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 221.5 с коэффициентом 1.97.

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    «Хьюстон» — «Сакраменто»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 05.11.2023. Прогнозы на баскетбол. «Сакраменто» уничтожит соперника?
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