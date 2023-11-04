Чикаго. «Юнайтед Центр». Дата — 4 ноября. Время — 03:00 по мск. «Чикаго» — «Бруклин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чикаго»

«Чикаго» потерял одну позицию в турнирной таблице и расположился на 10-м месте в Восточной конференции. «Быки» в пяти матчах одержали 2 победы и потерпели 3 поражения.

В последней встрече регулярного чемпионата «Чикаго» уступил на выезде «Далласу» (105:114). Несмотря на проигрыш в составе иллинойсцев отметим успешную игру в исполнении лидера команды Зака Лавина. Защитник «Чикаго» забросил в кольцо соперника 22 очка.

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В остальных матчах турнира «Чикаго» обыграл «Индиану» (112:105) и «Торонто» (104:103), а также уступил «Детройту» (102:118) и «Оклахоме» (104:124).

«Бруклин»

«Бруклин» одержал вторую победу подряд в регулярке, в гостевой серии игр были обыграны «Шарлотт» (133:121) и «Майами» (109:105).

В матче против «Майами» результативностью отметился Микал Бриджес. Форвард «Бруклина» набрал 21 очко, сделал 7 подборов и отдал 5 передач.

Хотя старт для «Бруклина» получился не совсем удачным. «Сети» уступили в поединках против «Далласа» (120:125) и «Кливленда» (113:114).

С травмой лодыжки выбыл из строя Спенсер Динвидди. Защитник «Бруклина» получил повреждение в поединке против «Шарлотт» и уже пропустил матч с «Майами».

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Чикаго» — 1.57, победа «Бруклина» — 2.63.

Прогноз: «Бруклин» постепенно набирает обороты в матче, «сети» могут продлить победную серию в игре с «Чикаго». Наш выбор в пользу команды «Нетс».

Ставка: Победа «Бруклина» с коэффициентом 2.63.

Альтернативный прогноз: Крупной победы одной из команд вряд ли стоит ожидать в этом поединке. «Чикаго» или «Бруклин», если и выиграют, сделают это с небольшим перевесом.

Альтернативная ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.90.