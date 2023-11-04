ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Болельщик сборной Саудовской Аравии на ЧМ-2022Саудовская Аравия примет ЧМ-2034 — что это значит для футбола? Джошуа ЗиркзеМолодые звезды Серии А: блестящий дриблер, маэстро полузащиты и будущий голкипер сборной Италии Илкай ГюндоганСемь причин, почему «Барселоне» не надо паниковать после поражения в Эль-Класико
    Все новости спорта

    Продлит ли «Бруклин» победную серию?

    «Чикаго» — «Бруклин». Ставка (к. 2.63) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 4 ноября 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Бруклин Нетс Прогнозы на Чикаго Буллз
    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Бруклин»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Бруклин» — «Филадельфия»
    Чикаго. «Юнайтед Центр». Дата — 4 ноября. Время — 03:00 по мск. «Чикаго» — «Бруклин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 04 Ноября 2023 года

    «Чикаго»

    «Чикаго» потерял одну позицию в турнирной таблице и расположился на 10-м месте в Восточной конференции. «Быки» в пяти матчах одержали 2 победы и потерпели 3 поражения.

    В последней встрече регулярного чемпионата «Чикаго» уступил на выезде «Далласу» (105:114). Несмотря на проигрыш в составе иллинойсцев отметим успешную игру в исполнении лидера команды Зака Лавина. Защитник «Чикаго» забросил в кольцо соперника 22 очка.

    Все прогнозы на НБА

    В остальных матчах турнира «Чикаго» обыграл «Индиану» (112:105) и «Торонто» (104:103), а также уступил «Детройту» (102:118) и «Оклахоме» (104:124).

    «Бруклин»

    «Бруклин» одержал вторую победу подряд в регулярке, в гостевой серии игр были обыграны «Шарлотт» (133:121) и «Майами» (109:105).

    В матче против «Майами» результативностью отметился Микал Бриджес. Форвард «Бруклина» набрал 21 очко, сделал 7 подборов и отдал 5 передач.

    Хотя старт для «Бруклина» получился не совсем удачным. «Сети» уступили в поединках против «Далласа» (120:125) и «Кливленда» (113:114).

    С травмой лодыжки выбыл из строя Спенсер Динвидди. Защитник «Бруклина» получил повреждение в поединке против «Шарлотт» и уже пропустил матч с «Майами».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Чикаго» — 1.57, победа «Бруклина» — 2.63.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Прогноз: «Бруклин» постепенно набирает обороты в матче, «сети» могут продлить победную серию в игре с «Чикаго». Наш выбор в пользу команды «Нетс».

    Ставка: Победа «Бруклина» с коэффициентом 2.63.

    Альтернативный прогноз: Крупной победы одной из команд вряд ли стоит ожидать в этом поединке. «Чикаго» или «Бруклин», если и выиграют, сделают это с небольшим перевесом.

    Альтернативная ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.90.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.11
  • Прогноз на матч Урарту — Вест Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хуркач — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Нефтчи Фергана — Олимпик
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.58
  • Прогноз на матч Пахтакор — Насаф
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.14
  • Прогноз на матч Арарат — Ноа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Трактор — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Циципас — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Динамо К — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Аль-Фатех — Аль-Хиляль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Галатасарай — Касымпаша
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Аль-Шабаб — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Джокович — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Дармштадт — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Болонья — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Чикаго» — «Бруклин»: прогноз, ставка (2.63), статистика, коэффициенты матча 04.11.2023. Прогнозы на баскетбол. Продлит ли «Бруклин» победную серию?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры