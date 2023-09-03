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    Италия — Пуэрто-Рико. Ставка (к. 2.09) и прогноз на баскетбол, чемпионат мира, 3 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Италия — Пуэрто-Рико
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    Италия — Сербия
    Италия сыграет против Пуэрто-Рико в рамках второго группового этапа чемпионата мира. Группа I. Играть будут на стадионе «Смарта Аранета Колизеум». Матч пройдет 3 сентября, начало — в 11:00 мск. Италия — Пуэрто-Рико: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. ЧМ-2019 (м). Группа I 03 Сентября 2023 года
    Италия
  • Рим
    •  Италия 11:00 Пуэрто-Рико Пуэрто-Рико
  • Сан-Хуан
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    Италия

    Сборная Италия в последний момент включилась в борьбу за выход в плей-офф чемпионата мира. В предпоследнем туре итальянская команда нанесла поражение лидеру своего квартета — Сербии (78:76). Соперников разделили всего два очка.

    Вклад в победу Италии внёс форвард сборной и «Юты» Симоне Фонтеккио. Игроку удалось отправить в кольцо сербов 30 очков. До дабл-дабла баскетболисту на хватило трех подборов.

    Все команды квартета I набрали по 7 очков и это перед заключительным туром второго группового этапа. Итальянский коллектив расположился на третьей строчке, так как у Сербии и Доминиканской Республики дополнительные показатели лучше.

    Пуэрто-Рико

    Пуэрто-Рико тоже цепляется за место в четвертьфинале. Латиноамериканцы в последних двух матчах добились двух побед. Сначала была обыграна сборная Китая (107:89), а затем Доминиканская Республика (102:97).

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    Доминиканцев удалось переиграть благодаря слаженной игре Тремонта Уотерса. Защитник сборной Пуэрто-Рико оформил в поединке дабл-дабл из 37 очков и 11 передач.

    На этом мундиале пуэрториканцы проиграли только одну встречу, уступив Сербии (77:94).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены в победе хозяев: победа Италии — 1.29, победа Пуэрто-Рико — 3.68.

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    Прогноз: Сборная Италии не оставит шансов своему визави по решающему туру второго группового этапа. Ожидаем уверенная победу итальянцев, а вместе с ней и выход в четвертьфинал чемпионата мира.

    Ставка: Фора Италии (-10) с коэффициентом 2.09.

    Альтернативный прогноз: Италия за игру забрасывает около 80 очков.

    Альтернативная ставка: Индивидуальный тотал Италии больше 89.5 с коэффициентом 1.87.

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    Италия — Пуэрто-Рико: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 03.09.2023. Прогнозы на баскетбол. Кто одержит победу и получит путевку в 1/4 финала?
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