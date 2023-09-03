Италия сыграет против Пуэрто-Рико в рамках второго группового этапа чемпионата мира. Группа I. Играть будут на стадионе «Смарта Аранета Колизеум». Матч пройдет 3 сентября, начало — в 11:00 мск. Италия — Пуэрто-Рико: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Италия

Сборная Италия в последний момент включилась в борьбу за выход в плей-офф чемпионата мира. В предпоследнем туре итальянская команда нанесла поражение лидеру своего квартета — Сербии (78:76). Соперников разделили всего два очка.

Вклад в победу Италии внёс форвард сборной и «Юты» Симоне Фонтеккио. Игроку удалось отправить в кольцо сербов 30 очков. До дабл-дабла баскетболисту на хватило трех подборов.

Все команды квартета I набрали по 7 очков и это перед заключительным туром второго группового этапа. Итальянский коллектив расположился на третьей строчке, так как у Сербии и Доминиканской Республики дополнительные показатели лучше.

Пуэрто-Рико

Пуэрто-Рико тоже цепляется за место в четвертьфинале. Латиноамериканцы в последних двух матчах добились двух побед. Сначала была обыграна сборная Китая (107:89), а затем Доминиканская Республика (102:97).

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Доминиканцев удалось переиграть благодаря слаженной игре Тремонта Уотерса. Защитник сборной Пуэрто-Рико оформил в поединке дабл-дабл из 37 очков и 11 передач.

На этом мундиале пуэрториканцы проиграли только одну встречу, уступив Сербии (77:94).

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены в победе хозяев: победа Италии — 1.29, победа Пуэрто-Рико — 3.68.

Прогноз: Сборная Италии не оставит шансов своему визави по решающему туру второго группового этапа. Ожидаем уверенная победу итальянцев, а вместе с ней и выход в четвертьфинал чемпионата мира.

Ставка: Фора Италии (-10) с коэффициентом 2.09.

Альтернативный прогноз: Италия за игру забрасывает около 80 очков.

Альтернативная ставка: Индивидуальный тотал Италии больше 89.5 с коэффициентом 1.87.