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    Лука Дончич и команда остановят грузинскую сборную?

    Грузия — Словения. Ставка (к. 2.08) и прогноз на баскетбол, чемпионат мира, предварительный раунд, 28 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Грузия — Словения
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    Лука Днчич, лидер сборной Словении
    В группе F предварительного раунда чемпионата мира сойдутся сборные Грузии и Словении. Играть будут на стадионе «Окинава Арена». Матч пройдет 28 августа, начало — в 14:30 мск. Грузия — Словения: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. ЧМ-2023. Группа F 28 Августа 2023 года
    Грузия
  • Тбилиси
    •  Грузия 14:30 Словения Словения
  • Любляна
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    Грузия

    Сборная Грузии с победы стартовала на чемпионате мира, обыграв в 1-м туре команду Кабо-Верде (85:60). Вклад в победу грузинского коллектива внёсли сразу три баскетболиста.

    Лучшего показателя добился Торнике Шенгелия, форвард грузинской сборной отправил в кольцо соперника 16 очков. Центровой Гого Битадзе оформил дабл-дабл из 15 очков и 11 подборов.

    В тройку лидеров по результативности вошел Дуда Санадзе, который смог набрать 12 очков.

    Словения

    Сборная Словении — один из фаворитов баскетбольного мундиаля, тоже начал турнир лучших сборных мира с победы. В 1-м туре словенцы разгромили Венесуэлу (100:85).

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    В этом поединке отметим лидера сборной Словении и форварда «Далласа» Луки Дончича. Звезда НБА набрал в этом поединке 37 очков, совершил 7 подборов и отдал 6 передач.

    До старта в чемпионате мира команда Александра Секулича провела 7 товарищеских матча, одержав 3 победы и потерпев 4 поражения.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в победу гостей: победа Грузии — 3.36, победа Словении — 1.34.

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    Прогноз: Ирают лидеры квартета F, хотя у словенцев больше шансов на победу, так как в команде выступает Лука Дончич. Лидер сборной Словении может сыграть ключевую роль в матче.

    Ставка: Фора Словении (-9) с коэффициентом 2.08.

    Альтернативный прогноз: В среднем за игру сборная Словении забрасывает около 100 очков.

    Альтернативная ставка: Индивидуальный тотал Словении больше 94 с коэффициентом 1.90.

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    Грузия — Словения: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 28.08.2023. Прогнозы на баскетбол. Лука Дончич и команда остановят грузинскую сборную?
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