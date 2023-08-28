В группе F предварительного раунда чемпионата мира сойдутся сборные Грузии и Словении. Играть будут на стадионе «Окинава Арена». Матч пройдет 28 августа, начало — в 14:30 мск. Грузия — Словения: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Грузия

Сборная Грузии с победы стартовала на чемпионате мира, обыграв в 1-м туре команду Кабо-Верде (85:60). Вклад в победу грузинского коллектива внёсли сразу три баскетболиста.

Лучшего показателя добился Торнике Шенгелия, форвард грузинской сборной отправил в кольцо соперника 16 очков. Центровой Гого Битадзе оформил дабл-дабл из 15 очков и 11 подборов.

В тройку лидеров по результативности вошел Дуда Санадзе, который смог набрать 12 очков.

Словения

Сборная Словении — один из фаворитов баскетбольного мундиаля, тоже начал турнир лучших сборных мира с победы. В 1-м туре словенцы разгромили Венесуэлу (100:85).

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В этом поединке отметим лидера сборной Словении и форварда «Далласа» Луки Дончича. Звезда НБА набрал в этом поединке 37 очков, совершил 7 подборов и отдал 6 передач.

До старта в чемпионате мира команда Александра Секулича провела 7 товарищеских матча, одержав 3 победы и потерпев 4 поражения.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в победу гостей: победа Грузии — 3.36, победа Словении — 1.34.

Прогноз: Ирают лидеры квартета F, хотя у словенцев больше шансов на победу, так как в команде выступает Лука Дончич. Лидер сборной Словении может сыграть ключевую роль в матче.

Ставка: Фора Словении (-9) с коэффициентом 2.08.

Альтернативный прогноз: В среднем за игру сборная Словении забрасывает около 100 очков.

Альтернативная ставка: Индивидуальный тотал Словении больше 94 с коэффициентом 1.90.