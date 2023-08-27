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    Включится ли Финляндия в битву за путевку в топ-16 ЧМ?

    Япония — Финляндия. Ставка (к. 2.15) и прогноз на баскетбол, чемпионат мира, предварительный раунд, 27 августа 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на Сборная Финляндии
    Прогноз и ставки на Япония — Финляндия
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    Финляндия — Австралия. Чемпионат мира
    В группе Е предварительного раунда чемпионата мира сойдутся сборные Японии и Финляндии. Играть будут на стадионе «Окинава Арена». Матч пройдет 27 августа, начало — в 15:10 мск. Япония — Финляндия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. ЧМ-2023. Группа E 27 Августа 2023 года
    Япония
  • Токио
    •  Япония 15:10 Финляндия Финляндия
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    Япония

    Сборная Японии неудачно провел первую игру на чемпионате мира против команды Германии (63:81). В составе азиатского коллектива лучшего показателя добился Юта Ватанабэ. Форвард сборной Японии также защищает цвета «Бруклина».

    У японцев последний шанс зацепиться за место в топ-2 квартета Е, чтобы получить путевку в групповой этап чемпионата мира. Для этого нужно обыграть Финляндию во втором туре предварительной стадии баскетбольного мундиаля.

    На данный момент команду преследует череда игр со знаком минус. Сборная Японии также проиграл две товарищеские встречи подряд, уступив командам Словении (63:103) и Франции (70:88).

    Финляндия

    Сборная Финляндии также стартовала с проигрыша на чемпионате мира. Скандинавы потерпели фиаско в матче против сборной Австралии (72:98).

    Несмотря на поражение в составе финской команды результативностью отметился один из лидеров музыкатов из «Юты» и сборной Финляндии — Лаури Маркканен.

    Все прогнозы на баскетбол

    Форвард отправил в кольцо японского визави 19 очков, а также оформил 8 подборов и 4 передачи.

    До старта на чемпионате мира сборная Финляндии проиграла две контрольные игры против Латвии (57:94) и Литвы (80:84).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа Японии — 4.72, победа Финляндии — 1.20.

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    Прогноз: Сборная Финляндии — фаворит пары, ключевую роль в поединке может сыграть основной игрок скандинавской команды Лаури Маркканен.

    Ставка: Фора Финляндии (-13) с коэффициентом 2.15.

    Альтернативный прогноз: Сборная Финляндии не так много забрасывает — в среднем за игру до 80 очков.

    Альтернативная ставка: Индивидуальный тотал Финляндии меньше 87.5 с коэффициентом 1.97.

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    Япония — Финляндия: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 27.08.2023. Прогнозы на баскетбол. Включится ли Финляндия в битву за путевку в топ-16 ЧМ?
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