На групповой стадии чемпионата мира по баскетболу сборная Испании будет принимать сборную Кот д’Ивуара. Игра пройдет на «Индонезия Арене» 26 августа. Начало встречи — в 16:30 мск. Испания — Кот д’Ивуар: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Испания

Сборная Испании едет на этот чемпионат мира в статусе действующих победителей, поэтому статус будет их обязывать играть солидно с первого матча на турнире.

С чемпионата мира четырехлетнего давности осталось достаточное количество игроков, которые добывали ту победу, но состав практически на половину новый.

В группе вся борьба развернется с бразильцами за первое место, но европейцы выглядят явными фаворитами.

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Матч против ивуарийцев будет обычной тренировкой, чтобы разогреться и войти в турнир как следует.

Кот д’Ивуар

Сборная Кот д’Ивуара на чемпионате мира по баскетболу не в первый раз, но все её выступления были крайне слабыми.

Лучшим результатом для этой сборной является 13 место на мировом первенстве 1982 года, но тогда участвовало только 16 коллективов.

На этом чемпионате мира кроме испанцев в группе с африканцами ещё бразильцы и иранцы. Почти без шансов выбраться из такого квартета.

Когда такой африканский коллектив встречается с испанцами на матч одна задача — пропустить как можно меньше очков.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа Испании — - , победа Кот д’Ивуара — 13.90.

Прогноз: Хозяева разгромят африканцев.

Ставка: Ф1 (-26) с коэффициентом 2.03.

Альтернативный прогноз: Ждем голевого изобилия от испанцев.

Альтернативная ставка: ИТБ (1) 90 с коэффициентом 1.98.