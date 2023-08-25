В группе H предварительного раунда чемпионата мира пойдутся сборные Канады и Франции. Играть будут на стадионе «Индонезия Арена». Матч пройдет 25 августа, начало — в 16:30 мск. Канада — Франция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Канада

Канадец Эндрю Уиггинс не сможет сыграть в стартовой игре чемпионата мира против сборной Франции. Форвард сборной Канады и экс-чемпиона НБА «Голден Стэйт» получил травму ребра.

Случилось это в матче плей-офф ассоциации против «Лос-Анджелес Лейкерс» еще 13 мая. Игро до сих пор находится в лазарете. Остальные игроки сборной Канады в полной боевой готовности. В составе канадского коллектива играют также ведущие баскетболисты НБА — Шэй Гилджес-Александер из «Оклахомы» и Ар Джей Барретт из «Нью-Йорка».

Сборная Канады выиграла квалификацию в своей группе Е, опередив в турнирной таблице Доминикану, Венесуэлу и Аргентину. В 12 матчах канадцы одержали 11 побед.

На данный момент Канада занимает 15 место в рейтинге ФИБА. «Кленовые» 15 раз участвовали в финальной части чемпионата мира. Лучший результат сборной — 6 место, которого канадцы добились в 1978-м и в 1982-м году.

Франция

Франция, как и Канада, являетс одним из фаворитов чемпионата мира. Французы в отборочном цикле выиграли свою группу К, опередив Литву и Черногорию.

В рейтинге ФИБА сборная Франции занимает 5 место. В 2019-м году Венсан Колле вместе с баскетболистами взяли 3 место. Это лучшее достижение французской команды.

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В летнее межсезонье сборная Франции провела 7 товарищеских матчей и уступила лишь в поединке с Австралией (74:78). До этого выигрышная серия французов составляла 10 матчей.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в победу гостей: победа Канады — 2.09, победа Франции — 1.85.

Прогноз: Битва прямых конкурентов в битве за титул чемпиона мира. В составе канадской сборной есть Шэй Гилджес-Александер и Ар Джей Барретт, которые могут принести победу своей команде. Состав Франции тоже подобран лучшими баскетболистами своей страны. В битве фаворитов мы остановим выбор на «кленовой» команде.

Ставка: Победа Канады с коэффициентом 2.09.

Альтернативный прогноз: Ещё один вариант сыграть на результативности поединка. В среднем за игру матчи с участием Канады и Франции завершаются на отметке 160-170 очков.

Альтернативная ставка: Тотал больше 168 с коэффициентом 2.00.