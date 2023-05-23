В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» будет принимать «Денвер». Игра пройдет на «Crypto.com Арене» 23 мая. Начало встречи — в 03:30 мск. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер Наггетс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

«Лос-Анджелес Лейкерс» оказался на грани завершения борьбы в нынешнем плей-офф, хотя мало кто мог предположить, что события будут развиваться так стремительно.

«Озерники» в третьем поединке серии на своем паркете были не настолько убедительны, чтобы обыграть мощную машину под названием «Денвер».

Коллектив Хэма старался использовать комбинированные изоляции, но защита «Денвера» вовремя раскусила этот план, а запасного у калифорнийского клуба не было.

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Что-то подсказывает, что все может закончиться «свипом», но Джеймс постарается сделать все возможное, чтобы не запятнать свою потрясающую карьеру таким неблаговидным фактом.

«Денвер»

«Денвер» в финале конференции начал демонстрировать настоящую свою мощь и пока что эта машина непобедима на протяжении трех матчей кряду в текущей серии.

В третьей игре серии больше всего постарался даже не Йокич, а Джамал Мюррей, который успевал везде, где только можно было, а 35 очков — серьезный довесок к общей победе

Многое получалось у скамейки клуба из Колорадо, поэтому нет ничего удивительного, что в общей сумме «самородки» набрали больше очков, чем «озерники».

В четвертой игре серии у «Денвера» хватает запаса прочности, чтобы победить ещё раз, но «Лейкерс» не позволят это сделать коллектив Мэлоуна, поскольку отступать им больше некуда.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1.59, победа «Денвера» — 2.45.

Прогноз: «Лейкерс» нужно побеждать, и им вполне по силам это сделать.

Альтернативный прогноз: «Денвер» пробьет средний индивидуальный тотал по сезону.

Ставка: Ф1 (-4) с коэффициентом 2.00.

Альтернативная ставка: ИТБ (2) 110 с коэффициентом 1.81.