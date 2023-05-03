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    «Майами» удвоит преимущество в серии?

    «Нью-Йорк» — «Майами». Прогноз (к. 3.38), ставка на матч 1/4 финала НБА, 3 мая 2023 года

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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 03 Мая 2023 года
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    «Нью-Йорк»

    «Нью-Йорк» проиграл первую встречу «Майами» в 1/4 финала (101:108). Хотя первая половина матча осталась за «никсами» в +5 очков. Несмотря на итоговое поражение в составе нью-йоркцев лучшего результата добился Ар Джей Барретт. Форвард отправил в кольцо соперника 26 очков, до трипл-дабла Барретту не хватило одного подбора и трёх передач.

    Первый матч серии пропустил один из ключевых игроков «Нью-Йорка» — Джулиус Рэндл. У баскетболиста травма лодыжки, повреждение было получанеол в последней игре 1/8 финала с «Кливлендом».

    Под вопросом участие Квентина Граймса, защитник в первой встрече с «Майами» получил травму плеча. На площадке игрок провёл не больше 11 минут игрового времени.

    Все прогнозы на НБА

    В четвертьфинал «Нью-Йорк» вышел, обыграв «Кливленд» (4:1 — победа в серии). В Восточной конференции «никсы» заняли пятое место, одержав 47 побед и потерпев поражения в 35 встречах.

    «Майами»

    Джимми Батлер показал лучший результат в матче с «Нью-Йорком» (108:101). Защитник «Майами» оформил дабл-дабл из 25 очков и 11 подборов. На предыдущей стадии «хитовцы» сенсационно переиграли одного из фаворитов турнира — «Милуоки» (4:1 — победа в серии).

    На данный момент победная серия «Майами» составляет четыре матча. Помимо успешной игры над «Нью-Йорком», трижды был обыгран «Милуоки» (128:126, 119:114 и 121:99).

    Во втором матче серии с «никсами» команде снова не сможет помочь Виктор Оладипо, у форварда травма колена. Игрок уже пропустил три встречи против «Милуоки» и «Нью-Йорка».

    Выбыли из строя Тайлер Хирро со сломанной рукой и Бэм Адебайо, который получил в матче с «Нью-Йорком» травму подколенного сухожилия.

    В плей-офф НБА «Хит» пробивался через квалификацию. В стадии плей-ин «Майами» нанёс поражение «Чикаго» (102:91) и с восьмого места вышел в 1/8 финала турнира.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Нью-Йорка» — 1.39, победа «Майами» — 3.38.

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    Прогноз: «Майами» набрал ход в последних матчах, баскетболисты из Флориды способны переиграть соперника ещё раз.

    Ставка: Победа «Майами» с коэффициентом 3.38.

    Альтернативный прогноз: 209 очков — столько набросали «Нью-Йорк» и «Майами» в первой игре серии 1/4 финала. Возможно, соперники сыграют по низам и втором поединке.

    Альтернативная ставка: Тотал меньше 206.5 с коэффициентом 2.00.

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    «Нью-Йорк» — «Майами»: прогноз, ставка (3.38), статистика, коэффициенты матча 03.05.2023. Прогнозы на баскетбол. «Майами» удвоит преимущество в серии?
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