Нью-Йорк. Арена «Мэдисон-сквер-гарден». Дата — 3 мая. Время — 02:30 по мск. «Нью-Йорк» — «Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Йорк»

«Нью-Йорк» проиграл первую встречу «Майами» в 1/4 финала (101:108). Хотя первая половина матча осталась за «никсами» в +5 очков. Несмотря на итоговое поражение в составе нью-йоркцев лучшего результата добился Ар Джей Барретт. Форвард отправил в кольцо соперника 26 очков, до трипл-дабла Барретту не хватило одного подбора и трёх передач.

Первый матч серии пропустил один из ключевых игроков «Нью-Йорка» — Джулиус Рэндл. У баскетболиста травма лодыжки, повреждение было получанеол в последней игре 1/8 финала с «Кливлендом».

Под вопросом участие Квентина Граймса, защитник в первой встрече с «Майами» получил травму плеча. На площадке игрок провёл не больше 11 минут игрового времени.

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В четвертьфинал «Нью-Йорк» вышел, обыграв «Кливленд» (4:1 — победа в серии). В Восточной конференции «никсы» заняли пятое место, одержав 47 побед и потерпев поражения в 35 встречах.

«Майами»

Джимми Батлер показал лучший результат в матче с «Нью-Йорком» (108:101). Защитник «Майами» оформил дабл-дабл из 25 очков и 11 подборов. На предыдущей стадии «хитовцы» сенсационно переиграли одного из фаворитов турнира — «Милуоки» (4:1 — победа в серии).

На данный момент победная серия «Майами» составляет четыре матча. Помимо успешной игры над «Нью-Йорком», трижды был обыгран «Милуоки» (128:126, 119:114 и 121:99).

Во втором матче серии с «никсами» команде снова не сможет помочь Виктор Оладипо, у форварда травма колена. Игрок уже пропустил три встречи против «Милуоки» и «Нью-Йорка».

Выбыли из строя Тайлер Хирро со сломанной рукой и Бэм Адебайо, который получил в матче с «Нью-Йорком» травму подколенного сухожилия.

В плей-офф НБА «Хит» пробивался через квалификацию. В стадии плей-ин «Майами» нанёс поражение «Чикаго» (102:91) и с восьмого места вышел в 1/8 финала турнира.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Нью-Йорка» — 1.39, победа «Майами» — 3.38.

Прогноз: «Майами» набрал ход в последних матчах, баскетболисты из Флориды способны переиграть соперника ещё раз.

Ставка: Победа «Майами» с коэффициентом 3.38.

Альтернативный прогноз: 209 очков — столько набросали «Нью-Йорк» и «Майами» в первой игре серии 1/4 финала. Возможно, соперники сыграют по низам и втором поединке.

Альтернативная ставка: Тотал меньше 206.5 с коэффициентом 2.00.