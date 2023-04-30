В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Финикс». Игра пройдет на «Болл Арене» 30 апреля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Денвер» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Денвер»

Крайне интересная серия у нас намечается. Обе команды достойны друг друга, и тут намечается ошеломительная заруба. «Денвер» выглядит наиболее реальным претендентом на финал конференции.

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У дружины Мэлоуна практически нет слабых мест, а Мюррей с Йокичем претендуют на одну из самых эффективных связок нынешнего плей-офф.

Можно не сомневаться, что «Финиксу» мало не покажется в первом матче серии. Почему-то кажется, что приезжая команда не сможет ничего поделать со своим соперником в предстоящем матче.

«Финикс»

«Финикс» довольно легко выиграл серию у «Лос-Анджелес Клипперс», но там соперника попросту скосили травмы, в сама команда из Аризоны временами играла просто безобразно.

У подопечных Уильямса нет проблем с травмами и все суперзвезды в строю, но при этом командный баскетбол оставляет желать лучшего.

Если качество игры не улучшится, то рассчитывать на успех в первом матче и вообще в серии не нужно. По тому, что мы увидели в первых сериях плей-офф, «Денвер» выглядел куда убедительнее своего соперника.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Денвера» — 1.75, победа «Финикса» — 2.25.

Прогноз: «Денвер» обозначит свои притязания в этой серии.

Альтернативный прогноз: В этом матче игра будет защитная. Поэтому большого количества набранных очков ждать не стоит.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.75.

Альтернативная ставка: ТМ 222 с коэффициентом 2.22.