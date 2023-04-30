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    «Денвер» начнет серию с победы?

    «Денвер» — «Финикс». Прогноз, ставка на матч плей-офф НБА, 30 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Денвер» — «Финикс»
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    «Денвер»
    В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Финикс». Игра пройдет на «Болл Арене» 30 апреля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Денвер» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Денвер»

    Крайне интересная серия у нас намечается. Обе команды достойны друг друга, и тут намечается ошеломительная заруба. «Денвер» выглядит наиболее реальным претендентом на финал конференции.

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    У дружины Мэлоуна практически нет слабых мест, а Мюррей с Йокичем претендуют на одну из самых эффективных связок нынешнего плей-офф.

    Можно не сомневаться, что «Финиксу» мало не покажется в первом матче серии. Почему-то кажется, что приезжая команда не сможет ничего поделать со своим соперником в предстоящем матче.

    «Финикс»

    «Финикс» довольно легко выиграл серию у «Лос-Анджелес Клипперс», но там соперника попросту скосили травмы, в сама команда из Аризоны временами играла просто безобразно.

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    У подопечных Уильямса нет проблем с травмами и все суперзвезды в строю, но при этом командный баскетбол оставляет желать лучшего.

    Если качество игры не улучшится, то рассчитывать на успех в первом матче и вообще в серии не нужно. По тому, что мы увидели в первых сериях плей-офф, «Денвер» выглядел куда убедительнее своего соперника.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Денвера» — 1.75, победа «Финикса» — 2.25.

    Прогноз: «Денвер» обозначит свои притязания в этой серии.

    Альтернативный прогноз: В этом матче игра будет защитная. Поэтому большого количества набранных очков ждать не стоит.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.75.

    Альтернативная ставка: ТМ 222 с коэффициентом 2.22.

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    «Денвер» — «Финикс»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 30.04.2023. Прогнозы на баскетбол. «Денвер» начнет серию с победы?
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