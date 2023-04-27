В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто» будет принимать «Голден Стэйт». Игра пройдет на «Голден Уан Арене» 27 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Сакраменто» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сакраменто»

«Сакраменто» провел вполне себе боеспособные поединки против «воинов» на их территории, но больше шансво на успех все же имел втором матче на паркете Сан-Франциско.

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Снова был неудержим Фокс, который накидал 38 очков в кольцо соперника, но при этом такой результативности не хватило приезжему клубу для победы.

На домашнем паркете нужно мобилизоваться и снова победить, но если победят гости, то в шестом матче можно будет заканчивать серию.

«Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» в двух домашних поединках показал настоящий чемпионский характер, поэтому никто не удивлен. Что счет в серии сравнялся. Но в последнем матче между соперниками все было на тоненького.

Лучшим снайпером оказался Стеф Карри (32 балла), а вторым по результативности в клубе стал Клэй Томпсон (26 очков).

Гостевой клуб находится в более выигрышном положении, поскольку «Сакраменто» явно не рассчитывал на то, что счет из 2:0 превратится в 2:2.

Прогноз и ставка

У букмекеров нет фаворита в этом поединке: победа «Сакраменто» — 2.11, победа «Голден Стэйт» — 1.85.

Прогноз: Крайне интересный матч, но отдадим победу в этом поединке гостям.

Альтернативный прогноз: Игра получится с массой неточных бросков, поэтому можно поставить на «низовой» матч.

Ставка: П2 с коэффициентом 1.85.

Альтернативная ставка: ТМ 230 с коэффициентом 2.32.