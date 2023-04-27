«Сакраменто»
«Сакраменто» провел вполне себе боеспособные поединки против «воинов» на их территории, но больше шансво на успех все же имел втором матче на паркете Сан-Франциско.
Снова был неудержим Фокс, который накидал 38 очков в кольцо соперника, но при этом такой результативности не хватило приезжему клубу для победы.
На домашнем паркете нужно мобилизоваться и снова победить, но если победят гости, то в шестом матче можно будет заканчивать серию.
«Голден Стэйт»
«Голден Стэйт» в двух домашних поединках показал настоящий чемпионский характер, поэтому никто не удивлен. Что счет в серии сравнялся. Но в последнем матче между соперниками все было на тоненького.
Лучшим снайпером оказался Стеф Карри (32 балла), а вторым по результативности в клубе стал Клэй Томпсон (26 очков).
Гостевой клуб находится в более выигрышном положении, поскольку «Сакраменто» явно не рассчитывал на то, что счет из 2:0 превратится в 2:2.
Прогноз и ставка
У букмекеров нет фаворита в этом поединке: победа «Сакраменто» — 2.11, победа «Голден Стэйт» — 1.85.
Прогноз: Крайне интересный матч, но отдадим победу в этом поединке гостям.
Альтернативный прогноз: Игра получится с массой неточных бросков, поэтому можно поставить на «низовой» матч.
Ставка: П2 с коэффициентом 1.85.
Альтернативная ставка: ТМ 230 с коэффициентом 2.32.