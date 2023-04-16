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    «Финикс» не оставит никаких шансов гостевому клубу

    «Финикс» — «Лос-Анджелес Клипперс». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 16 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Финикс» — «Лос-Анджелес Клипперс»
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    «Финикс»
    Финикс. Стадион «Футпринт Центр». Дата — 16 апреля. Время — 23:00 по мск. «Финикс» — «Лос-Анджелес Клипперс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 16 Апреля 2023 года
    Финикс
  • НБА. Плей-офф
    •  Финикс 23:00 Лос-Анджелес Клипперс Лос-Анджелес Клипперс
  • НБА. Плей-офф
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    «Финикс»

    Соперники завершили регулярный сезон матчем друг с другом, а плей-офф они откроют серией друг против друга. «Финикс» проиграл завершающий матч сезона, но не с критической разницей в счете, причем что из стартовой пятерки участие в игре принимал лишь один баскетболист.

    У «Санс» в серии будут играть все сильнейшие, поэтому «Клипперс» не выступают в качестве фаворитов предстоящего противостояния.

    По всем раскладам первый поединок в этом противостоянии должен оставаться за дружиной Монти Уильямса, хотя два последних матча между этими клубами осталось непосредственно за калифорнийской командой.

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    По «Лос-Анджелес Клипперс» можно было высказать какие-то предположения, если бы «парусники» могли играть в плей-офф хоть каким-то более-менее конкурентным составом. Но уже известно, что Джордж принимать участие в предстоящей серии не будет, поэтому рассчитывать на проход дальше в серии с «Финиксом» будет проблематично.

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    Придется брать ответственность и дополнительную нагрузку Леонарду, но, учитывая его травматичность, это очень рискованное занятие. Поэтому Лю нужно думать над тем, как разгрузить главную звезду своей команды, но при этом продлит противостояние до семи матчей в серии.

    Вероятность прохода «Лос-Анджелес Клипперс» дальше по дистанции крайне мала, но все мы любим НБА за её непредсказуемость.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Финикса» — 1.38, победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 3.44.

    Прогноз: Даже никакого намека на серьёзное сопротивление в этом матче не предвидится.

    Альтернативный прогноз: Игра получится максимально результативной и ставка на большой тотал матча считается максимально оправданной.

    Ставка: Ф2 (-8.5) с коэффициентом 2.00.

    Альтернативная ставка: ТБ 231 с коэффициентом 2.13.

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    «Финикс» — «Лос-Анджелес Клипперс»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 16.04.2023. Прогнозы на баскетбол. «Финикс» не оставит никаких шансов гостевому клубу
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