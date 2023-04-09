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    «Кливленд» — «Шарлотт». Прогноз (к. 3.11), ставка на матч регулярки НБА, 9 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кливленд» — «Шарлотт»
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    Кливленд. Огайо. «Рокет Мортгедж Филдхаус». Дата — 9 апреля. Время — 20:00 по мск. «Кливленд» — «Шарлотт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 09 Апреля 2023 года

    «Кливленд»

    «Кливленд» вышел в плей-офф турнира с четвёртого места Восточной конференции при 51 победе и 30 поражениях. В 1/8 финала «кавалеристы» сразятся с «Нью-Йорком».

    На данный момент у команды наблюдается победная серия, которая состоит из трёх побед. «Кливленд» обыграл «Индиану» (115:105) и дважды «Орландо» (117:113 и 118:94).

    В последнем поединке с «Орландо» лучшего коэффициента полезности действия в составе «Кливленда» добился Дэнни Грин. Защитник отправил в кольцо соперника 21 очко.

    В лазарете команды шесть баскетболистов. Речь о Аллене, Гарленде, ЛеВерте, Митчелле, Окоро и Уиндлере.

    «Шарлотт»

    «Шарлотт» занял 14 место в Восточной конференции. В активе команды из Северной Каролины 26 побед, в пассиве — 55 поражений.

    «Шершни» потерпели четвёртое поражение подряд. В этот раз уступили «Хьюстону» (109:112). Ранее коллектив потерпел фиаско в матчах с «Торонто» (100:120 и 108:128) и «Чикаго» (91:121).

    В лазарете команды шесть баскетболистов. Точно не сыграют Коди Мартин, Ламело Болл, Терри Розье, Келли Дж. Убре, Гордон Хэйуорд и Пи-Джей Вашингтон. Под вопросом участие Денниса Смита-мл.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Кливленда» — 1.56, победа «Шарлотт» — 2.66.

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    Прогноз: «Кливленд» — фаворит пары. В последних матчах команда побеждает от 10 очков и выше. Есть вероятность крупной победы хозяев и в матче с «Шарлотт».

    Ставка: Фора «Кливленда» (-9.5) с коэффициентом 3.11.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности хозяев. Второй наш вариант — победа «Кливленда» в 8 и более очков.

    Альтернативная ставка: П1 в 8 и более очков с коэффициентом 2.30.

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    «Кливленд» — «Шарлотт»: прогноз, ставка (3.11), статистика, коэффициенты матча 09.04.2023. Прогнозы на баскетбол. «Кливленд» подтвердит класс?
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