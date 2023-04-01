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Хозяева могут разобраться с лидером Запада?

«Финикс» — «Денвер». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 01 апреля 2023 года

Финикс. Стадион «Футпринт Центр». Дата — 01 апреля. Время — 05:30 по мск.

«Финикс»

Обе команды подходят в отличном настроении к предстоящему матчу. У «Финикса» вернулись в состав Эйтон и Дюрант, и игра сразу пошла в гору. В последнем победном матче против «Миннесоты» они на двоих смогли набрать всего лишь 26 очков, но этого вполне хватило для уверенной победы над «волками»

«Финикс» уже четвертый в своей конференции с 41 победами и 35 поражениями. В игре против «Денвера» у хозяев со всеми своими лидерами есть вполне неплохие шансы, чтобы побороться за победу в предстоящем важном матче против одного из лидеров сезона.

«Денвер»

«Денвер» имеет четырех матчевую победную серию за плечами и не собирается сбавлять ход перед важными матчами в преддверии окончании сезона.

В последней игре была одержана победа над «Филадельфией» на своем паркете, а Йокич оформил уверенный трипл-дабл (25+17+12).

У «Денвера» первое место на Западе и 51 победа против 24 поражений. В матче против «Финикса» никто не обещает легкой борьбы, хотя три последних поединка между этими командами оставались непосредственно за «Наггетс».

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Финикса» — 1.89, победа «Филадельфии» — 2.06.

Прогноз: Хозяева вполне могут рассчитывать на победу в предстоящем поединке.

Альтернативный прогноз: Игра получится максимально результативной, поскольку оба клуба в практически оптимальных составах.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.06.

Альтернативная ставка: ТБ 235 с коэффициентом 2.28.