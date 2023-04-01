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    Хозяева могут разобраться с лидером Запада?

    «Финикс» — «Денвер». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 01 апреля 2023 года

    Финикс. Стадион «Футпринт Центр». Дата — 01 апреля. Время — 05:30 по мск.

    «Финикс»

    Обе команды подходят в отличном настроении к предстоящему матчу. У «Финикса» вернулись в состав Эйтон и Дюрант, и игра сразу пошла в гору. В последнем победном матче против «Миннесоты» они на двоих смогли набрать всего лишь 26 очков, но этого вполне хватило для уверенной победы над «волками»

    «Финикс» уже четвертый в своей конференции с 41 победами и 35 поражениями. В игре против «Денвера» у хозяев со всеми своими лидерами есть вполне неплохие шансы, чтобы побороться за победу в предстоящем важном матче против одного из лидеров сезона.

    «Денвер»

    «Денвер» имеет четырех матчевую победную серию за плечами и не собирается сбавлять ход перед важными матчами в преддверии окончании сезона.

    В последней игре была одержана победа над «Филадельфией» на своем паркете, а Йокич оформил уверенный трипл-дабл (25+17+12).

    У «Денвера» первое место на Западе и 51 победа против 24 поражений. В матче против «Финикса» никто не обещает легкой борьбы, хотя три последних поединка между этими командами оставались непосредственно за «Наггетс».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Финикса» — 1.89, победа «Филадельфии» — 2.06.

    Прогноз: Хозяева вполне могут рассчитывать на победу в предстоящем поединке.

    Альтернативный прогноз: Игра получится максимально результативной, поскольку оба клуба в практически оптимальных составах.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.06.

    Альтернативная ставка: ТБ 235 с коэффициентом 2.28.

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