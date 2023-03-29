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    «Оклахома» прервет неудачную серию игр против «Шарлотт»

    «Оклахома-Сити» — «Шарлотт». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 29 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Оклахома-Сити» — «Шарлотт»
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    «Оклахома-Сити»
    Оклахома-Сити. Стадион «Пэйком Центр». Дата — 29 марта. Время — 03:00 по мск. «Оклахома-Сити» — «Шарлотт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Оклахома-Сити»

    «Оклахома» в последних матчах немного сдала, но все равно продолжает бороться за попадание в плей-ин. Шансы, чтобы туда попасть весьма даже неплохие.

    В последней победной игре против «Портленда» лучшим по набранным очкам стал Шей Гилджес-Александер, который записал на свой счет 31 результативный балл. Уильямс и Гидди на двоих набрали 40 баллов.

    На данный момент времени «Оклахома» на девятой позиции в своей конференции, а разница побед и поражений составляет «минус один». Борьба за попадание в плей-ин предстоит нешуточная.

    «Шарлотт»

    «Шарлотт» в последних матчах выглядит очень даже прилично и за четыре последних поединка проиграл всего лишь одну встречу, однако на турнирном положении «Хорнетс» это никаким коренным образом не отразилось.

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    В последнем матче «Хорнетс» разобрались с «Далласом», который уже даже и из зоны плей-ин выпал. Больше всех постарался Хэйворд, набравший 22 результативных балла.

    «Шарлотт» находится на предпоследнем месте восточной конференции, имея 25 побед при 51 поражениях. За пять последних встреч против «Оклахомы» аутсайдер Востока не проиграл ни в одном.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Оклахомы» — 1.25, победа «Голден Стэйт» — 4.72.

    Прогноз: Хозяевам нужно продолжать побеждать, чтобы рассчитывать на продолжение борьбы в плей-офф весной.

    Альтернативный прогноз: Хозяева уверенно пробьют свой средний индивидуальный тотал по сезону.

    Ставка: Ф1 (-13) с коэффициентом 2.29.

    Альтернативная ставка: ИТБ (1) 126 с коэффициентом 2.47.

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    «Оклахома-Сити» — «Шарлотт»: прогноз, ставка (2.47), статистика, коэффициенты матча 29.03.2023. Прогнозы на баскетбол. «Оклахома» прервет неудачную серию игр против «Шарлотт»
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