Нью-Орлеан. Стадион «Смузи Кинг Центр». Дата — 24 марта. Время — 03:00 по мск. «Нью-Орлеан» — «Шарлотт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Орлеан»

«Нью-Орлеан» без Уильямсона представляет собой жалкое зрелище, а Ингрэм и Макколлум на двоих не справляются тащить клуб, хоть два последних поединка «Пеликанс» и выиграли.

В последнем своем матче клуб из Луизианы уверенно справился с «Сан-Антонио» (119:84). Больше всех очков набрал как раз Ингрэм, коих у него на счету оказалось аж 32. Брэндан является настоящим лидером своего клуба.

На данный момент у «Нью-Орлеана» 35 побед при 37 поражениях, и всего лишь 11 место на Западе. В игре против «Шарлотт» у хозяев отличные шансы на то, чтобы одержать очередную победу по сезону и постараться хоть как-то зацепиться за зону плей-ин.

«Шарлотт»

«Шарлотт» после не очень удачной серии одержал наконец-то победу, которая пришлась на матч против «Индианы». Эта виктория стала первой за пять последних матчей.

В последнем матче у «Хорнетс» снова был бесподобен Келли Убре, который оформил 28 очков в кольцо «иноходцев».

«Шарлотт» находится на предпоследнем месте восточной конференции, имея 23 победы при 50 поражениях. За Три последних поединка против «Нью-Орлеана» один из аутсайдеров Востока выиграл в двух встречах. Вполне вероятно, что и в предстоящем поединке гостям вполне удастся победить.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают хозяев фаворитами этого поединка: победа «Нью-Орлеана» — 1.32, победа «Шарлотт» — 3.84.

Прогноз: Хозяева имеют больше шансов, чтобы победить в предстоящем поединке.

Альтернативный прогноз: Соперники умеют демонстрировать результативный баскетбол, поэтому можно поставить на большое количество очков.

Ставка: Ф1 (-11) с коэффициентом 2.25.

Альтернативная ставка: ТБ 230 с коэффициентом 2.15.