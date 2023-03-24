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    Хозяева смогут одержать легкую победу?

    «Нью-Орлеан» — «Шарлотт». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 24 марта 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Шарлотт Хорнетс
    Прогноз и ставки на «Нью-Орлеан» — «Шарлотт»
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    «Нью-Орлеан»
    Нью-Орлеан. Стадион «Смузи Кинг Центр». Дата — 24 марта. Время — 03:00 по мск. «Нью-Орлеан» — «Шарлотт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нью-Орлеан»

    «Нью-Орлеан» без Уильямсона представляет собой жалкое зрелище, а Ингрэм и Макколлум на двоих не справляются тащить клуб, хоть два последних поединка «Пеликанс» и выиграли.

    В последнем своем матче клуб из Луизианы уверенно справился с «Сан-Антонио» (119:84). Больше всех очков набрал как раз Ингрэм, коих у него на счету оказалось аж 32. Брэндан является настоящим лидером своего клуба.

    На данный момент у «Нью-Орлеана» 35 побед при 37 поражениях, и всего лишь 11 место на Западе. В игре против «Шарлотт» у хозяев отличные шансы на то, чтобы одержать очередную победу по сезону и постараться хоть как-то зацепиться за зону плей-ин.

    «Шарлотт»

    «Шарлотт» после не очень удачной серии одержал наконец-то победу, которая пришлась на матч против «Индианы». Эта виктория стала первой за пять последних матчей.

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    В последнем матче у «Хорнетс» снова был бесподобен Келли Убре, который оформил 28 очков в кольцо «иноходцев».

    «Шарлотт» находится на предпоследнем месте восточной конференции, имея 23 победы при 50 поражениях. За Три последних поединка против «Нью-Орлеана» один из аутсайдеров Востока выиграл в двух встречах. Вполне вероятно, что и в предстоящем поединке гостям вполне удастся победить.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают хозяев фаворитами этого поединка: победа «Нью-Орлеана» — 1.32, победа «Шарлотт» — 3.84.

    Прогноз: Хозяева имеют больше шансов, чтобы победить в предстоящем поединке.

    Альтернативный прогноз: Соперники умеют демонстрировать результативный баскетбол, поэтому можно поставить на большое количество очков.

    Ставка: Ф1 (-11) с коэффициентом 2.25.

    Альтернативная ставка: ТБ 230 с коэффициентом 2.15.

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    «Нью-Орлеан» — «Шарлотт»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 24.03.2023. Прогнозы на баскетбол. Хозяева смогут одержать легкую победу?
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