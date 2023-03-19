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    «Бруклин» продлит проигрышную серию «Денвера»?

    «Бруклин» — «Денвер». Прогноз (к. 2.04), ставка на матч регулярки НБА, 19 марта 2023 года

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    Нью-Йорк. Бруклин. «Барклайс-центр». Дата — 19 марта. Время — 22:30 по мск. «Бруклин» — «Денвер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 19 Марта 2023 года

    «Бруклин»

    Второй матч подряд не могут выиграть баскетболисты «Бруклина». Команда из Нью-Йорка потерпела поражения от «Оклахомы» (107:121) и «Сакраменто» (96:101).

    Эти две неудачные игры заставляют игроков «Бруклина» задуматься о защите шестого места в Восточной конференции, которое дает право выступить в плей-офф напрямую. Ещё две такие осечки могут лишить «сети» этой строчки.

    Ранее «Бруклин» смог обыграть «Денвер» (122:120) и «Миннесоту» (124:123). Не восстановился от травмы пока Бен Симмонс, у игрока повреждено колено.

    «Бруклин» занимает в Восточной конференции шестое место. За плечами «нью-йоркцев» 39 побед и 31 поражение.

    «Денвер»

    Шесть матчей и всего одна победа — это результат последних игр лидера Западной конференции — «Денвера». С 9 марта на «самородков» обрушилась череда неудач. Были фиаско в играх с «Чикаго» (96:117), «Сан-Антонио» (120:128), «Бруклином» (120:122) и «Торонто» (110:125).

    В минувшем игровом дне «Денвер» проиграл в гостях «Нью-Йорку» (110:116). В этом матче в составе «наггетсов» отличился Джамал Мюррей, защитник набрал 25 очков.

    Пока не могут присоединится к команде её игроки — это Зеке Ннаджи и Коллин Гиллеспи.

    «Денвер» хоть и проиграл пять матчей, но сохранил первое место. У «самородков» преимущество над преследователями составляет ещё пять побед. За лидером едва успевают угнаться «Мемфис» и «Сакраменто».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Бруклина» — 2.04, победа «Денвера» — 1.65.

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    Прогноз: У «Бруклина» есть все шансы добиться победы в матче, так как «Денвер» сейчас находится в игровом кризисе. К тому же у «нью-йоркцев» есть победный опыт над лидером Запада. Так что наш вариант в пользу хозяев.

    Ставка: Победа «Бруклина» с коэффициентом 2.04.

    Альтернативный прогноз: В среднем за игру «Денвер» забрасывает 120 очков. Можно сыграть на результативности лидера Западной конференции.

    Альтернативная ставка: Индивидуальный тотал «Денвера» больше 118.5 очков с коэффициентом 2.00.

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    «Бруклин» — «Денвер»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 19.03.2023. Прогнозы на баскетбол. «Бруклин» продлит проигрышную серию «Денвера»?
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