Шарлотт. Северная Каролина. Арена «Спектрум Центр». Дата — 15 марта. Время — 02:00 по мск. «Шарлотт» — «Кливленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шарлотт»

Домашняя серия игр «Шарлотт» складывается неудачно, команда сначала проиграла «Юте» (111:119), а теперь «Кливленду» (108:114). В матче с «кавалеристами» отличился Терри Розье, защитник оформил 27 очков.

В гостях «Шарлотт» выступает лучше, в последних двух встречах были обыграны «Детройт» (113:103) и «Нью-Йорк» (112:105).

Коди Мартин и Ламело Болл — игроки лазарета. Эти баскетболисты больше месяца находится вне игрового тонуса. Причина — травмы колена и лодыжки. Под вопросом участие Джеймса Букнайта (травма лодыжки) и Марка Уильямса (травма пальца).

«Шарлотт» занимает 14 место в Восточной конференции. После 70 проведенных встреч команда одержала 22 победы и потерпела 48 поражений.

«Кливленд»

«Кливленд» вернулся на победные рельсы, обыграв «Шарлотт» (114:108). Дариус Гарленд стал лучшим игроком матча. Защитник «Кливленда» набрал 28 очков, сделал шесть подборов и отдал шесть передач.

Прежняя выигрышная серия команды составляла три матча, пока её не прервал проигрыш от «Майами» (115:119).

В лазарете клуба из Огайо находится один баскетболист. Из-за травмы глаза на больничной койке лежит центровой «Кливленда» Джарретт Аллен. Повреждение игрок получил в поединке с «Майами».

«Кливленд» входит в топ-4 Восточной конференции, за 70 проведенных встреч «Кавальерс» выиграл 43 матча, проиграл 27 раз.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей: победа «Шарлотт» — 3.58, победа «Кливленда» — 1.35.

Прогноз: «Кливленд» может повторить успех, как это было и в матче 12 марта. Ожидается уверенная победа «кавалеристов».

Ставка: Фора «Кливленда» (-9) с коэффициентом 2.07.

Альтернативный прогноз: А можно рискнуть в пользу победу гостей и результативности матча.

Альтернативная ставка: П2 и ТБ 225.5 с коэффициентом 2.64.