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    «Кливленд» повторит успех?

    «Шарлотт» — «Кливленд». Прогноз (к. 2.07), ставка на матч регулярки НБА, 15 марта 2023 года

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    Баскетбол. НБА 15 Марта 2023 года

    «Шарлотт»

    Домашняя серия игр «Шарлотт» складывается неудачно, команда сначала проиграла «Юте» (111:119), а теперь «Кливленду» (108:114). В матче с «кавалеристами» отличился Терри Розье, защитник оформил 27 очков.

    В гостях «Шарлотт» выступает лучше, в последних двух встречах были обыграны «Детройт» (113:103) и «Нью-Йорк» (112:105).

    Коди Мартин и Ламело Болл — игроки лазарета. Эти баскетболисты больше месяца находится вне игрового тонуса. Причина — травмы колена и лодыжки. Под вопросом участие Джеймса Букнайта (травма лодыжки) и Марка Уильямса (травма пальца).

    «Шарлотт» занимает 14 место в Восточной конференции. После 70 проведенных встреч команда одержала 22 победы и потерпела 48 поражений.

    «Кливленд»

    «Кливленд» вернулся на победные рельсы, обыграв «Шарлотт» (114:108). Дариус Гарленд стал лучшим игроком матча. Защитник «Кливленда» набрал 28 очков, сделал шесть подборов и отдал шесть передач.

    Прежняя выигрышная серия команды составляла три матча, пока её не прервал проигрыш от «Майами» (115:119).

    В лазарете клуба из Огайо находится один баскетболист. Из-за травмы глаза на больничной койке лежит центровой «Кливленда» Джарретт Аллен. Повреждение игрок получил в поединке с «Майами».

    «Кливленд» входит в топ-4 Восточной конференции, за 70 проведенных встреч «Кавальерс» выиграл 43 матча, проиграл 27 раз.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Шарлотт» — 3.58, победа «Кливленда» — 1.35.

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    Прогноз: «Кливленд» может повторить успех, как это было и в матче 12 марта. Ожидается уверенная победа «кавалеристов».

    Ставка: Фора «Кливленда» (-9) с коэффициентом 2.07.

    Альтернативный прогноз: А можно рискнуть в пользу победу гостей и результативности матча.

    Альтернативная ставка: П2 и ТБ 225.5 с коэффициентом 2.64.

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    «Шарлотт» — «Кливленд»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 15.03.2023. Прогнозы на баскетбол. «Кливленд» повторит успех?
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