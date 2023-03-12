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    «Милуоки» продлит чёрную полосу соперника?

    «Голден Стэйт» — «Милуоки». Прогноз (к. 2.76), ставка на матч регулярного сезона НБА 12 марта 2023 года

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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Милуоки». Сезон 2022/2023
    Калифорния. Сан-Франциско. Стадион «Чейз Центр». Дата — 12 марта. Время — 04:30 по мск. «Голден Стэйт» — «Милуоки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Голден Стэйт»

    «Голден Стэйт» не может выйти из игрового кризиса, потерпев третье поражение. Неудачными получились матчи с «Лос-Анджелес Лейкерс» (105:113), «Оклахомой» (128:137) и «Мемфисом» (110:131). Все эти матчи прошли на выезде.

    С травмой ноги вне игры остаётся Райан Роллинз, выбыл из строя Гэри Пэйтон, у игрока растяжение брюшных мышц. По личным причинам не сыграет в матче Эндрю Уиггинс.

    «Голден Стэйт» уже играл в этом сезоне с «Милуоки» и проиграл со счётом 111:128. Этот поединок прошел в гостях.

    Калифорнийский клуб в Западной конференции занимает седьмое место при 34 победах и 33 поражениях. Регулярный чемпионат постепенно выходит на финишную прямую — осталось провести по 15 матчей. «Голден Стэйт» отстает от идущего на шестом месте «Далласа» всего на одну победу.

    «Милуоки»

    «Милуоки» демонстрирует сильный баскетбол, остановить «баксов» удалось только «Филадельфии» (130:133). А так команда из Висконсина одержала 19 побед в последних 20 встречах.

    На данный момент победная серия «Милуоки» составляет три матча. Были обыграны «Вашингтон» (117:111), «Орландо» (134:123) и «Бруклин» (118:113). В последней встрече лучшего результата добился Бобби Портис, оформив дабл-дабл из 28 очков и 13 подборов.

    Под вопросом участие в матче лидера Янниса Адетокунбо. Греческий форвард получил травму руки в матче с «Вашингтоном», таким образом игрок пропустил игры с «Орландо» и «Бруклином». В лазарете команды также находятся Уэсли Мэттьюз и Горан Драгич.

    «Милуоки» — лидер Восточной конференции, в 66 матчах «баксы» одержали 48 побед и потерпели 18 поражений, команда на две победы опережает экс-лидера — «Бостон».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Голден Стэйт» — 1.92, победа «Милуоки» — 1.74.

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    Прогноз: «Милуоки» скорее всего продлит проигрышную серию соперника, коллектив из Висконсина сейчас на ходу.

    Ставка: Фора «Милуоки» (-6.5) с коэффициентом 2.76.

    Альтернативный прогноз: В среднем матчи с участием «Милуоки» завершаются на отметке 230 очков и более.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 234.5 с коэффициентом 2.15.

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    «Голден Стэйт» — «Милуоки»: прогноз, ставка (2.76), статистика, коэффициенты матча 12.03.2023. Прогнозы на баскетбол. «Милуоки» продлит чёрную полосу соперника?
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