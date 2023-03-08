Хьюстон. Стадион «Тойота Арена». Дата — 08 марта. Время — 04:00 по мск. «Хьюстон» — «Бруклин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хьюстон»

«Хьюстон» после ужасной проигрышной серии умудрился дважды обыграть другого закоренелого аутсайдера своей конференции в лице «Сан-Антонио».

В последнем поединке не было равных снова Джейлену Грину, который накидал 31 очко своему сопернику, а у Шенгюна 16 результативных баллов.

У «Хьюстона» на данный момент времени 15 побед и 49 поражений. Шансы на выигрыш у «Бруклина» крайне низки, учитывая силу гостей и общий уровень подготовки клуба из Нью-Йорка.

«Бруклин»

«Бруклин» выиграл два последних поединка и в отличном настроении ждет вк себе в гости аутсайдера Запада в лице «Хьюстона».

В последнем поединке «Нетс» без вариантов обыграли «Шарлотт». У Бриджеса 33 набранных балла, и он стал лучшим снайпером своей команды в том матче.

На данный момент у «Бруклина» 36 побед при 28 поражениях. За четыре последних встречи против «Хьюстона» «сеточники» выиграли три матча и вполне имеют неплохие шансы победить ещё и в предстоящем матче.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Хьюстона» — 3.38, победа «Бруклина» — 1.39.

Прогноз: Гости не оставят шансов своему сопернику и решат вопрос с победителем матча ещё до перерыва.

Альтернативный прогноз: Будет крайне результативный баскетбол с обилием очков с двух сторон.

Ставка: Ф2 (-10) с коэффициентом 2.55.

Альтернативная ставка: ТБ 235 с коэффициентом 2.14.