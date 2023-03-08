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    Гости не оставят шансов «Хьюстону»?

    «Хьюстон» — «Бруклин». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 08 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Хьюстон» — «Бруклин»
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    «Хьюстон»
    Хьюстон. Стадион «Тойота Арена». Дата — 08 марта. Время — 04:00 по мск. «Хьюстон» — «Бруклин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Хьюстон»

    «Хьюстон» после ужасной проигрышной серии умудрился дважды обыграть другого закоренелого аутсайдера своей конференции в лице «Сан-Антонио».

    В последнем поединке не было равных снова Джейлену Грину, который накидал 31 очко своему сопернику, а у Шенгюна 16 результативных баллов.

    У «Хьюстона» на данный момент времени 15 побед и 49 поражений. Шансы на выигрыш у «Бруклина» крайне низки, учитывая силу гостей и общий уровень подготовки клуба из Нью-Йорка.

    «Бруклин»

    «Бруклин» выиграл два последних поединка и в отличном настроении ждет вк себе в гости аутсайдера Запада в лице «Хьюстона».

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    В последнем поединке «Нетс» без вариантов обыграли «Шарлотт». У Бриджеса 33 набранных балла, и он стал лучшим снайпером своей команды в том матче.

    На данный момент у «Бруклина» 36 побед при 28 поражениях. За четыре последних встречи против «Хьюстона» «сеточники» выиграли три матча и вполне имеют неплохие шансы победить ещё и в предстоящем матче.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Хьюстона» — 3.38, победа «Бруклина» — 1.39.

    Прогноз: Гости не оставят шансов своему сопернику и решат вопрос с победителем матча ещё до перерыва.

    Альтернативный прогноз: Будет крайне результативный баскетбол с обилием очков с двух сторон.

    Ставка: Ф2 (-10) с коэффициентом 2.55.

    Альтернативная ставка: ТБ 235 с коэффициентом 2.14.

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    «Хьюстон» — «Бруклин»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 08.03.2023. Прогнозы на баскетбол. Гости не оставят шансов «Хьюстону»?
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