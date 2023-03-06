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    Прервёт ли «Портленд» проигрышную серию игр?

    «Орландо» — «Портленд». Прогноз (к. 2.15), ставка на матч регулярки НБА, 6 марта 2023 года

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    Орландо. Штат Флорида. Арена «Эмвей-центр». Дата — 6 марта. Время — 02:00 по мск. «Орландо» — «Портленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 06 Марта 2023 года

    «Орландо»

    «Орландо» продолжает играть в шахматном порядке. В последних пяти матчах «маги» одержали три победы и потерпели два поражения. В последнем туре баскетболисты из штата Флорида переиграли «Шарлотт» (117:106).

    Вклад в победу «Орландо» внёс Паоло Банкеро. Итальяснкий игрок отправил в кольцо соперника 31очко, сделал пять передач и совершил шесть подборов.

    По-прежнему в составе «Орландо» трамирован Джонатан Айзек, у игрока травма подколенного сухожилия. Поврежднение форвард получил в матче с «Детройтом», 24 февраля. Игрок уже пропустил четыре матча с участием своей команды.

    В Восточной конференции «Орландо» занимает 13 место. В 64 матчах «маги» одержали 27 побед и потерпели 37 поражений.

    «Портленд»

    У «Портленда» длится чёрная полоса игр, которая составляет три матча. После фиаско от «Голден Стэйт» (105:123) и «Нью-Орлеан» (110:121), последовало поражение от «Атланты» (111:129).

    За последние пять встреч баскетболисты «Портленда» смогли выиграть лишь один раз. В домашних стенах «речники» переиграли «Хьюстон» (131:114). На данный момент «Портленд» не может рассчитывать на несколько ключевых игроков. В лазарете команды находятся Райан Арчидиаконоу (травма спины), Ибу Баджи (травма колена), Юсуф Нуркич (травма икры) и Джастис Уинслоу (травма лодыжки).

    На Западе «Портленд» занимает 13 место при 29 победах и 34 поражениях. У команды ещё есть шанс зацепиться за зону плей-ин. От 10-й строчки команду отделяют две победы. Таким образом «Портленд» ведёт заочную борьбу с «Оклахомой», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Ютой».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Орландо» — 1.81, победа «Портленда» — 2.15.

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    Прогноз: «Орландо» на данный момент выглядит предпочтительнее, однако если посмотреть на статистику последних игр с участием «магов», то матч с «Портлендом» должен завершиться в пользу гостевой команды.

    Ставка: Победа «Портленда» с коэффициентом 2.15.

    Альтернативный прогноз: А можно рискнуть в пользу результативности поединка, так как в матчах с участием «Орландо» и «Портленда» в среднем забрасывается 240 очков.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 237.5 с коэффициентом 3.05.

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    «Орландо» — «Портленд»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 06.03.2023. Прогнозы на баскетбол. Прервёт ли «Портленд» проигрышную серию игр?
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