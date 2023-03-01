Хьюстон. Стадион «Тойота Арена». Дата — 1 марта. Время — 04:00 по мск. «Хьюстон» — «Денвер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хьюстон»

Девятое поражение подряд — результат «Хьюстона». Худший клуб Западной конференции на этот раз потерпел поражение от «Портленда» (114:131). Последние пять матчей коллектив провёл на выезде. Также были неудачные игры с «Голден Стэйт» (101:116), «Оклахомой» (96:133), «Филадельфией» (104:123) и «Майами» (95:97).

В предстоящем поединке с лидером конференции «Денвером» не сможет сыграть Джейшон Тейт. У него отдых. Под вопросом участие Кевина Портера-младшего. У игрок — травма ноги.

В своей конференции команда занимает последнее 15 место при 13 победах и 47 поражениях.

«Денвер»

«Денвер» — лидер Западной конференции. После гостевого поражения от «Мемфиса» (94:112), команда реабилитировалась перед своими болельщиками. Был обыгран «Лос-Анджелес Клипперс» (134:124).

Всё решилось в овертайме. Основное время поединка завершилось вничью (120:120). Вклад в победу «Денвера» внёс Николай Йокич. Центровой оформил трипл-дабл: 40 очков, 17 подборов и 10 передач.

В предстоящей игре с «Хьюстоном» команде из-за травм не смогут помочь Зеке Ннаджи, Коллин Гиллеспи. А участие Джамала Мюррэя — под вопросом.

«Денвер» опережает ближайшего преследователя — «Мемфиса» на семь побед. «Самородки» в этом сезоне одержали 43 победы и проиграли 19 раз.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей: победа «Хьюстона» — 5.00, победа «Денвера» — 1.20.

Прогноз: У «Денвера» прекрасная возможность закрепиться на троне Западной конференции. Впереди матч с аутсайдером. Ожидается уверенная победа «самородков».

Ставка: Фора «Денвера» (-14) с коэффициентом 2.47.

Альтернативный прогноз: В среднем матчи с участием «Денвера» заканчивают далеко за 240 очков.

Альтернативная ставка: Тотал больше 240 с коэффициентом 2.78.