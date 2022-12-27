Детройт. Штат Мичиган. «Литтл Сизарс-арена». Дата — 27 декабря. Время — 03:00 по мск. «Детройт» — «Лос-Анджелес Клипперс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Детройт»

«Детройт» не может выиграть уже пятый матч подряд. Три домашних поражения сменились двумя неудачными в гостях. В последней игре «Пистонс» уступил «Атланте» (105:130).

В этой встрече в составе «Детройта» результативностью отметился Боян Богданович — 23 очка. Не могут оправиться от травм два баскетболиста. С травмой ноги на больничной койке находится Кейд Каннингем, а Исайя Ливерс — с травмой плчеча.

15 декабря — дата последней победы «Детройта». Коллектив в гостях переиграл «Шарлотт» (141:134).

На Востоке «Детройт» занимает последнее 15 место. Команда одержала 8 побед в сезоне при 27 поражениях.

«Лос-Анджелес Клипперс»

Три победы в последних пяти матчах. Результат «Лос-Анджелес Клипперс». В последней игре «парикмахеры» уступили «Филадельфии» (114:119). До этого были две встречи с положительным исходом. «Клипперс» обыграл «Шарлотт» (126:105) и «Вашингтон» (102:93).

Долгое время в лазарете команды было пусто. Однако теперь это не так. Из строя выбыл Кавай Леонард. Форвард «Лос-Анджелеса» в матче с «Филадельфией» получил травму колена.

На площадке он провел большую часть игрового времени — чуть больше 33 минут. «Лос-Анджелес Клипперс» входит в Топ-5 Западной конференции. В 34 матчах одержали 19 побед и потерпели 15 поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей: победа «Детройта» — 2.85, победа «Клипперс» — 1.58.

Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» — фаворит пары и должен побеждать соперника на его площадке.

Ставка: Фора «Клипперс» (-7.5) с коэффициентом 2.35.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть разгромной победе «Лос-Анджелес Клипперс». И это вполне реально.

Альтернативная ставка: Фора «Клипперс» (-13.5) с коэффициентом 4.04.