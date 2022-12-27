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    «Парикмахеры» уедут из Детройта с победой?

    «Детройт» — «Лос-Анджелес Клипперс». Прогноз (к. 2.35), ставка на матч регулярки НБА, 27 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Детройт» — «Лос-Анджелес Клипперс»
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    Детройт. Штат Мичиган. «Литтл Сизарс-арена». Дата — 27 декабря. Время — 03:00 по мск. «Детройт» — «Лос-Анджелес Клипперс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 27 Декабря 2022 года

    «Детройт»

    «Детройт» не может выиграть уже пятый матч подряд. Три домашних поражения сменились двумя неудачными в гостях. В последней игре «Пистонс» уступил «Атланте» (105:130).

    В этой встрече в составе «Детройта» результативностью отметился Боян Богданович — 23 очка. Не могут оправиться от травм два баскетболиста. С травмой ноги на больничной койке находится Кейд Каннингем, а Исайя Ливерс — с травмой плчеча.

    15 декабря — дата последней победы «Детройта». Коллектив в гостях переиграл «Шарлотт» (141:134).

    На Востоке «Детройт» занимает последнее 15 место. Команда одержала 8 побед в сезоне при 27 поражениях.

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    Три победы в последних пяти матчах. Результат «Лос-Анджелес Клипперс». В последней игре «парикмахеры» уступили «Филадельфии» (114:119). До этого были две встречи с положительным исходом. «Клипперс» обыграл «Шарлотт» (126:105) и «Вашингтон» (102:93).

    Долгое время в лазарете команды было пусто. Однако теперь это не так. Из строя выбыл Кавай Леонард. Форвард «Лос-Анджелеса» в матче с «Филадельфией» получил травму колена.

    На площадке он провел большую часть игрового времени — чуть больше 33 минут. «Лос-Анджелес Клипперс» входит в Топ-5 Западной конференции. В 34 матчах одержали 19 побед и потерпели 15 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Детройта» — 2.85, победа «Клипперс» — 1.58.

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    Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» — фаворит пары и должен побеждать соперника на его площадке.

    Ставка: Фора «Клипперс» (-7.5) с коэффициентом 2.35.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть разгромной победе «Лос-Анджелес Клипперс». И это вполне реально.

    Альтернативная ставка: Фора «Клипперс» (-13.5) с коэффициентом 4.04.

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    «Детройт» — «Лос-Анджелес Клипперс»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 27.12.2022. Прогнозы на баскетбол. «Парикмахеры» уедут из Детройта с победой?
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