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    Лидер Запада разберётся с обескровленным соперником?

    «Голден Стэйт» — «Мемфис». Прогноз (к. 2.14), ставка на матч регулярного сезона НБА 26 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Голден Стэйт» — «Мемфис»
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    «Мемфис»
    Калифорния. Сан-Франциско. Стадион «Чейз Центр». Дата — 26 декабря. Время — 04:00 по мск. «Голден Стэйт» — «Мемфис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 26 Декабря 2022 года

    «Голден Стэйт»

    Без Стефа Карри «Голден Стэйт» не может добиться существенного успеха. Лидер команды из-за травмы плеча уже пропустил четыре матча. В них «золотые» потерпели три поражения от «Филадельфии» (106:118), «Нью-Йорка» (94:132) и «Бруклина» (113:143). Все матчи прошли в гостях.

    Лазарет у команды внушительный. Помимио Карри не могут играть ещё 5 игроков. Заболели Джамайкл Грин и Донте Дивинченцо. Оба пропустят по третьей игре.

    У Андре Игудалы — травма бедра. У Клея Томпсона — травма колена. А у Эндрю Уиггинса — травма паха.

    Если взять последние 4 матча с участием «Голден Стэйт», то можно увидеть одну победу. 19 декабря «золотые» без своего лидера переиграли в гостях «Торонто» (126:110).

    В Западаной конференции «Голден Стэйт» опустился на 11 место. В активе калифорнийцев — 15 побед, в пассиве — 18 поражений.

    «Мемфис»

    У «Мемфиса» в регулярке дела обстоят неплохо. Команда в последних пяти встречах одержала три победы.

    К слову «гризли» прервали черную полосу из двух матчей и сохранили лидерство на Западе. Команда одержала 20 побед и потерпела 11 поражений.

    В последнем матче «Мемфис» обыграл «Финикс» (125:100). В этом матче в составе победителей отметился Джарен Джексон. Форвард оформил дабл-дабл из 24 очков и 10 подборов. Такой же показатель ещё у одного игрока «Мемфиса» — Брэндона Кларка.

    Дэнни Грин — единственный игрок «Мемфиса», который находится в лазарете. У игрока — травма колена. Остальные баскетболисты вернулись в строй. Речь про ЛаРавию, Адамса, Бэйна и Уильямса.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Голден Стэйт» — 3.30, победа «Мемфиса» — 1.46.

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    Прогноз: В этой встрече «Мемфис» — яркий фаворит. У «Голден Стэйт» большие проблемы в составе. «Гризли» скорее всего возьмут вверх над соперником.

    Ставка: Фора «Мемфиса» (-7.5) с коэффициентом 2.14.

    Альтернативный прогноз: Обе команды умеют и любят играть в открытый баскетбол. Так что можно сыграть на тотале.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 240.5 с коэффициентом 1.97.

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    «Голден Стэйт» — «Мемфис»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 26.12.2022. Прогнозы на баскетбол. Лидер Запада разберётся с обескровленным соперником?
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