Нью-Йорк. Арена «Мэдисон-сквер-гарден». Дата — 25 декабря. Время — 20:00 по мск. «Нью-Йорк» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Йорк»

Восьмиматчевая победная серия «Нью-Йорка» — всё. Команда в родных стенах проиграла вторую встречу подряд. После фиаско от «Торонто» (106:113), команда из Нью-Йорка уступили «Чикаго» (117:118). Соперников разделили всего одно очко.

Хотя лучшим игроком поединка стал баскетболист «никсов». Речь о Ар Джей Барретте. Игрок забросил в кольцо «Чикаго» 44 очка. До дабл-дабл ему не хватило трёх подборов.

К слову, шансов на успех «Нью-Йорку» не оставил лидер «быков» Демар Дерозан. В концовке матче он забросил победную двушку.

«Нью-Йорк» по-прежнему входит в Топ-6 Восточной конференции. В 33 матчах коллектив одержа 18 побед и потерпел 15 поражений.

«Филадельфия»

Семь матчей — семь побед. Результат последних игр «Филадельфии». Домашняя серия завершилась для команды со 100% показателем. Именно семь встреч «76-е» провели в родных стенах.

В последем поединке был обыгран «Лос-Анджелес Клипперс» (119:114). Весомый вклад в победу команды внёс Джоэл Эмбиид. Центровой забросил 44 очка.

Тайриз Макси — один из лидеров «Филадельфии». Пока находится вне игры. Травму ноги американский защитник получил еще в домашнем матче против «Милуоки». Случилось это 19 ноября.

«Филадельфия» закрепилась на пятом месте своей конференции при 19 победах и 12 поражениях. Клуб продолжает преследовать «Бруклин» и оглядываться на «Нью-Йорк».

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей: победа «Нью-Йорка» — 2.28, победа «Филадельфии» — 1.84.

Прогноз: «Филадельфия» сейчас на ходу. Хотя игроки «Нью-Йорка» тоже выглядят неплохо, несмотря на последние два поражения. Плюс для «никсов» в том, что все семь матчей «76-е» выиграли на своей арене. А вот в гостях «Филадельфия» в последних встречах проигрывала. Так что наш выбор в пользу хозяев.

Ставка: Победа «Нью-Йорка» с коэффициентом 2.28.

Альтернативный прогноз: Битва соседей. У «Нью-Йорка» есть шанс догнать «Филадельфию» в таблице. Можно перестраховать себя и сыграть на форе хозяев.

Альтернативная ставка: Фора «Нью-Йорка» (+1.5) с коэффициентом 2.01.