Атланта. Джорджия. «Филипс-арена». Дата — 22 декабря. Время — 03:30 по мск. «Атланта» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атланта»

«Атланта» снова побеждает. Команда добилась успеха во второй встрече подряд. В гостях был обыгран «Шарлотт» (125:106), а дома переиграно «Орландо» (126:125).

Матч против «магов» получился сложным. Баскетболисты провалили четвёртую четверть игры. Сразу минус 9 очков. Ещё одна результативная атака «Орландо» могла бы лишить «Атланту» итоговой победы.

Трей Янг — лучший игрок последнего матча. В кольцо соперника лидер «Атланты» забросил 37 очков. А ещё он отдал 13 передач, а это уже дабл-дабл.

Деджанте Маррей и Джон Коллинз вернулись в строй команды. Оба игрока были с травмой лодыжки. Однако, лазарет «Атланты» пополнил Клинт Капела. У швейцарца травма икры. Получил её в матче против «Орландо».

После двух побед «Атланта» поднялась на 7 место своей конференции. В активе команды 16 побед. В пассиве — 15 поражений.

«Чикаго»

Болельщики «Чикаго» могут праздновать. Иллинойсцы прервали четырёхматчевую проигрышную серию. В гостях «быки» нанесли поражение «Майами» (113:103). В этой встрече отличился Никола Вучевич. У центрового дабл-дабл: 29 очков и 12 подборов.

До этого были неудачные матчи с «Миннесотой» (126:150), «Нью-Йорком» (91:114 и 120:128) и «Атлантой» (122:123).

Ситуация с кадрами у «Чикаго» хуже, чем у «Атланты». У команды с травмой колена отсутствует Лонзо Болл. К нему с аналогичной проблемой присоединился Джавонте Грин.

«Чикаго» занимает 11 место в Восточной конференции. Иллинойсцы одержали 12 побед и потерпели 18 поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Атланты» — 1.44, победа «Чикаго» — 3.40.

Прогноз: Да, у «Чикаго» проблемы с составом. Но лидеры команды Демар Дерозан и Никола Вучевич сейчас на ходу. И они могут сыграть свою игру. Важно, нейтрализовать главную ударную силу «Атланты» — Трей Янга.

Ставка: Победа «Чикаго» с коэффициентом 3.40.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть в пользу «Чикаго», даже если состоится дополнительное время.

Альтернативная ставка: «Чикаго» победит с учетом овертайма с коэффициентом 3.15.