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    Состоится ли реванш в исполнении «Чикаго»?

    «Атланта» — «Чикаго». Прогноз (к. 3.40), ставка на матч регулярки НБА, 22 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Атланта» — «Чикаго»
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    «Чикаго»
    Атланта. Джорджия. «Филипс-арена». Дата — 22 декабря. Время — 03:30 по мск. «Атланта» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 22 Декабря 2022 года

    «Атланта»

    «Атланта» снова побеждает. Команда добилась успеха во второй встрече подряд. В гостях был обыгран «Шарлотт» (125:106), а дома переиграно «Орландо» (126:125).

    Матч против «магов» получился сложным. Баскетболисты провалили четвёртую четверть игры. Сразу минус 9 очков. Ещё одна результативная атака «Орландо» могла бы лишить «Атланту» итоговой победы.

    Трей Янг — лучший игрок последнего матча. В кольцо соперника лидер «Атланты» забросил 37 очков. А ещё он отдал 13 передач, а это уже дабл-дабл.

    Деджанте Маррей и Джон Коллинз вернулись в строй команды. Оба игрока были с травмой лодыжки. Однако, лазарет «Атланты» пополнил Клинт Капела. У швейцарца травма икры. Получил её в матче против «Орландо».

    После двух побед «Атланта» поднялась на 7 место своей конференции. В активе команды 16 побед. В пассиве — 15 поражений.

    «Чикаго»

    Болельщики «Чикаго» могут праздновать. Иллинойсцы прервали четырёхматчевую проигрышную серию. В гостях «быки» нанесли поражение «Майами» (113:103). В этой встрече отличился Никола Вучевич. У центрового дабл-дабл: 29 очков и 12 подборов.

    До этого были неудачные матчи с «Миннесотой» (126:150), «Нью-Йорком» (91:114 и 120:128) и «Атлантой» (122:123).

    Ситуация с кадрами у «Чикаго» хуже, чем у «Атланты». У команды с травмой колена отсутствует Лонзо Болл. К нему с аналогичной проблемой присоединился Джавонте Грин.

    «Чикаго» занимает 11 место в Восточной конференции. Иллинойсцы одержали 12 побед и потерпели 18 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Атланты» — 1.44, победа «Чикаго» — 3.40.

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    Прогноз: Да, у «Чикаго» проблемы с составом. Но лидеры команды Демар Дерозан и Никола Вучевич сейчас на ходу. И они могут сыграть свою игру. Важно, нейтрализовать главную ударную силу «Атланты» — Трей Янга.

    Ставка: Победа «Чикаго» с коэффициентом 3.40.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть в пользу «Чикаго», даже если состоится дополнительное время.

    Альтернативная ставка: «Чикаго» победит с учетом овертайма с коэффициентом 3.15.

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    «Атланта» — «Чикаго»: прогноз, ставка (3.40), статистика, коэффициенты матча 22.12.2022. Прогнозы на баскетбол. Состоится ли реванш в исполнении «Чикаго»?
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