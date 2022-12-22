«Атланта»
«Атланта» снова побеждает. Команда добилась успеха во второй встрече подряд. В гостях был обыгран «Шарлотт» (125:106), а дома переиграно «Орландо» (126:125).
Матч против «магов» получился сложным. Баскетболисты провалили четвёртую четверть игры. Сразу минус 9 очков. Ещё одна результативная атака «Орландо» могла бы лишить «Атланту» итоговой победы.
Трей Янг — лучший игрок последнего матча. В кольцо соперника лидер «Атланты» забросил 37 очков. А ещё он отдал 13 передач, а это уже дабл-дабл.
Деджанте Маррей и Джон Коллинз вернулись в строй команды. Оба игрока были с травмой лодыжки. Однако, лазарет «Атланты» пополнил Клинт Капела. У швейцарца травма икры. Получил её в матче против «Орландо».
После двух побед «Атланта» поднялась на 7 место своей конференции. В активе команды 16 побед. В пассиве — 15 поражений.
«Чикаго»
Болельщики «Чикаго» могут праздновать. Иллинойсцы прервали четырёхматчевую проигрышную серию. В гостях «быки» нанесли поражение «Майами» (113:103). В этой встрече отличился Никола Вучевич. У центрового дабл-дабл: 29 очков и 12 подборов.
До этого были неудачные матчи с «Миннесотой» (126:150), «Нью-Йорком» (91:114 и 120:128) и «Атлантой» (122:123).
Ситуация с кадрами у «Чикаго» хуже, чем у «Атланты». У команды с травмой колена отсутствует Лонзо Болл. К нему с аналогичной проблемой присоединился Джавонте Грин.
«Чикаго» занимает 11 место в Восточной конференции. Иллинойсцы одержали 12 побед и потерпели 18 поражений.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев: победа «Атланты» — 1.44, победа «Чикаго» — 3.40.
Прогноз: Да, у «Чикаго» проблемы с составом. Но лидеры команды Демар Дерозан и Никола Вучевич сейчас на ходу. И они могут сыграть свою игру. Важно, нейтрализовать главную ударную силу «Атланты» — Трей Янга.
Ставка: Победа «Чикаго» с коэффициентом 3.40.
Альтернативный прогноз: Можно сыграть в пользу «Чикаго», даже если состоится дополнительное время.
Альтернативная ставка: «Чикаго» победит с учетом овертайма с коэффициентом 3.15.