ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиДневник ЧМ-2022. Триумф Месси, камбэк имени Мбаппе и катарские горки финала Рицу ДоанПокупай меня скорей! 13 звезд ЧМ-2022, которые взорвут трансферный рынок Лионель Месси и Хулиан АльваресАргентина — Франция 3:3 (4:2 по пенальти). Онлайн
  • 17:53
    • Бензема объявил о завершении карьеры в сборной Франции
  • 20:29
    • Бэйл вошел в список худших игроков ЧМ-2022 по версии L'Equipe
  • 19:42
    • «Салават Юлаев» по буллитам уступил «Авангарду»
  • 19:35
    • «Магнитка» одержала волевую победу над «Амуром»
  • 16:07
    • Месси — лидер в борьбе за «Золотой мяч» по версии Goal
  • 15:23
    • Названа символическая сборная ЧМ-2022 по версии Opta Sport
  • 14:37
    • «Мы вернемся». Мбаппе впервые прокомментировал поражение от Аргентины в финале ЧМ-2022
    Все новости спорта

    «Сакраменто» уничтожит соперника?

    «Сакраменто» — «Шарлотт». Прогноз (к. 2.20), ставка на матч регулярного сезона НБА, 20 декабря 2022 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Сакраменто Кингз Прогнозы на Шарлотт Хорнетс
    Прогноз и ставки на «Сакраменто» — «Шарлотт»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Торонто» — «Сакраменто». Сезон 2022/2023
    Сакраменто. Стадион «Голден Уан Арена». Дата — 20 декабря. Время — 06:00 по мск. «Сакраменто» — «Шарлотт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 20 Декабря 2022 года

    «Сакраменто»

    У «Сакраменто» идёт игра и на данный момент длится двухматчевая победная серия. Команда в гостях обыграла «Торонто» (124:123) и «Детройт» (122:113).

    Де’Аарон Фокс стал лучшим игроков в матче против «Сакраменто». Защитник набрал 27 очков. Он же выиграл гонку бомбардиров в поединке с «Детройтом» — 24 очка.

    К слову, в составе «Сакраменто» нет травмированных игроков. «Кингз» в полной боевой готовности подходят к поединку.

    На данный момент у «Сакраменто» 16 побед при 12 поражениях. На Западе «короли» входят в Топ-5. Выше только «Финикс», «Нью-Орлеан», «Денвер» и «Мемфис».

    «Шарлотт»

    Восьмое поражение подряд потерпела команда «Шарлотт». Пришлось уступить в гостевой игре с «Денвером» (115:119). В этой встрече лучшим игроком матча стал Ламело Болл — 31 очко.

    «Шарлотт» также проиграл «Милуоки» (96:105), «Лос-Анджелес Клипперс» (117:119), «Бруклину» (116:122), «Нью-Йорку» (102:121) и «Филадельфии» (113:131), «Детройту» (134:141) и «Атланте» (106:125).

    На больничной койке «Шарлотт» сейчас находится один игрок. Вне игры остается Коди Мартин из-за мышчечной травмы. Под вопросом участие Смита-младшего и Уильямса.

    «Шарлотт» занимает последнее место в Восточной конференции. Команда провела 30 матчей при 7 победах и 23 поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Сакраменто» — 1.24, победа «Шарлотт» — 5.20.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз: «Сакраменто» — фаворит пары. Команда скорее всего разгромит своего соперника.

    Ставка: Фора «Сакраменто» (-12.5) с коэффициентом 2.20.

    Альтернативный прогноз: А можно слегка повысить ставки в матче.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 248.5 с коэффициентом 2.74.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.93
  • Прогноз на матч Маккаби Бней-Рейне — Маккаби Тель-Авив
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.37
  • Прогноз на матч Маккаби Хайфа — Бней-Сахнин
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.52
  • Прогноз на матч Рома — Каса Пиа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Перуджа — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.63
  • Экспресс дня 19 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Уиган — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Леганес — Сарагоса
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Спортинг — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.89
  • Прогноз на матч Коламбус — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.73
  • Прогноз на матч Бостон — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Кливленд — Юта
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Филадельфия — Торонто
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Атланта — Орландо
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сакраменто» — «Шарлотт»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 20.12.2022. Прогнозы на баскетбол. «Сакраменто» уничтожит соперника?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры