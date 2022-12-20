Сакраменто. Стадион «Голден Уан Арена». Дата — 20 декабря. Время — 06:00 по мск. «Сакраменто» — «Шарлотт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сакраменто»

У «Сакраменто» идёт игра и на данный момент длится двухматчевая победная серия. Команда в гостях обыграла «Торонто» (124:123) и «Детройт» (122:113).

Де’Аарон Фокс стал лучшим игроков в матче против «Сакраменто». Защитник набрал 27 очков. Он же выиграл гонку бомбардиров в поединке с «Детройтом» — 24 очка.

К слову, в составе «Сакраменто» нет травмированных игроков. «Кингз» в полной боевой готовности подходят к поединку.

На данный момент у «Сакраменто» 16 побед при 12 поражениях. На Западе «короли» входят в Топ-5. Выше только «Финикс», «Нью-Орлеан», «Денвер» и «Мемфис».

«Шарлотт»

Восьмое поражение подряд потерпела команда «Шарлотт». Пришлось уступить в гостевой игре с «Денвером» (115:119). В этой встрече лучшим игроком матча стал Ламело Болл — 31 очко.

«Шарлотт» также проиграл «Милуоки» (96:105), «Лос-Анджелес Клипперс» (117:119), «Бруклину» (116:122), «Нью-Йорку» (102:121) и «Филадельфии» (113:131), «Детройту» (134:141) и «Атланте» (106:125).

На больничной койке «Шарлотт» сейчас находится один игрок. Вне игры остается Коди Мартин из-за мышчечной травмы. Под вопросом участие Смита-младшего и Уильямса.

«Шарлотт» занимает последнее место в Восточной конференции. Команда провела 30 матчей при 7 победах и 23 поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Сакраменто» — 1.24, победа «Шарлотт» — 5.20.

Прогноз: «Сакраменто» — фаворит пары. Команда скорее всего разгромит своего соперника.

Ставка: Фора «Сакраменто» (-12.5) с коэффициентом 2.20.

Альтернативный прогноз: А можно слегка повысить ставки в матче.

Альтернативная ставка: Тотал больше 248.5 с коэффициентом 2.74.