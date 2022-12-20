Финикс. Стадион «Футпринт Центр». Дата — 20 декабря. Время — 05:00 по мск. «Финикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Финикс»

«Финикс» одержал две победы в последних матчах. Были обыграны «Лос-Анджелес Клипперс» (111:95) и «Нью-Орлеан» (118:114).

Микал Бриджес лучший игрок «Финикса» в матче против «Клипперс». Игрок «солнечных» оформил 27 очков.

Девин Букер отличился в матче с «Нью-Орлеан». Он забросил в кольцо соперника 58 очков. До этого у «Финикса» была серия поражений из 5 матчей кряду. «Санз» проиграл «Хьюстону» (97:111), «Нью-Орлеан» (124:129 и 117:128), «Бостону» (98:125) и «Далласу» (111:130).

«Финикс» поднялся в Топ-4 Западной конференции. Команда провела 30 матчей при 18 победах и 12 поражениях.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

«Лос-Анджелес Лейкерс» продолжает победную серию. В домашних стенах «озёрники» нанесли поражения «Денверу» (126:108) и «Вашингтону» (119:117).

В последней встрече в составе «Лос-Анджелеса» лучший КПД у Леброна Джеймса. Один из лидеров «Лейкерс» отправил в кольцо «Вашингтона» 33 очка. До дабл-дабла Джеймсу не хватил трёх подборов.

В последних пяти встречах баскетболисты «Лейкерс» одержали три победы. Также добились успеха в гостевом поединке с «Детройтом» (124:117).

В составе «Лос-Анджелес» по-прежнему три травмированных игрока. Своей команде не смогут помочь в предстоящем матче Габриэль, Дэвис и Тоскано-Андерсон.

На данный момент у «Лейкерс» 13 побед при 16 поражениях, и 12 место в таблице Западной конференции.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Финикса» — 1.29, победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 4.60.

Прогноз: «Лейкерс» сейчас на ходу и готов дать бой одному из лидеров Западной конференции. Если Леброн Джеймс поймает игру, то «озёрники» одержат вверх над соперником.

Ставка: Победа «Лос-Анджелес Лейкерс» с коэффициентом 4.60.

Альтернативный прогноз: А можно сыграть на том, что команды покажут результативный баскетбол.

Альтернативная ставка: Тотал больше 235.5 с коэффициентом 2.36.