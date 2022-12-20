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    Привезут ли «озёрники» победу из Финикса?

    «Финикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс». Прогноз (к. 4.60), ставка на матч регулярного сезона НБА, 20 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Финикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс»
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    Финикс. Стадион «Футпринт Центр». Дата — 20 декабря. Время — 05:00 по мск. «Финикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Финикс»

    «Финикс» одержал две победы в последних матчах. Были обыграны «Лос-Анджелес Клипперс» (111:95) и «Нью-Орлеан» (118:114).

    Микал Бриджес лучший игрок «Финикса» в матче против «Клипперс». Игрок «солнечных» оформил 27 очков.

    Девин Букер отличился в матче с «Нью-Орлеан». Он забросил в кольцо соперника 58 очков. До этого у «Финикса» была серия поражений из 5 матчей кряду. «Санз» проиграл «Хьюстону» (97:111), «Нью-Орлеан» (124:129 и 117:128), «Бостону» (98:125) и «Далласу» (111:130).

    «Финикс» поднялся в Топ-4 Западной конференции. Команда провела 30 матчей при 18 победах и 12 поражениях.

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    «Лос-Анджелес Лейкерс» продолжает победную серию. В домашних стенах «озёрники» нанесли поражения «Денверу» (126:108) и «Вашингтону» (119:117).

    В последней встрече в составе «Лос-Анджелеса» лучший КПД у Леброна Джеймса. Один из лидеров «Лейкерс» отправил в кольцо «Вашингтона» 33 очка. До дабл-дабла Джеймсу не хватил трёх подборов.

    В последних пяти встречах баскетболисты «Лейкерс» одержали три победы. Также добились успеха в гостевом поединке с «Детройтом» (124:117).

    В составе «Лос-Анджелес» по-прежнему три травмированных игрока. Своей команде не смогут помочь в предстоящем матче Габриэль, Дэвис и Тоскано-Андерсон.

    На данный момент у «Лейкерс» 13 побед при 16 поражениях, и 12 место в таблице Западной конференции.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Финикса» — 1.29, победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 4.60.

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    Прогноз: «Лейкерс» сейчас на ходу и готов дать бой одному из лидеров Западной конференции. Если Леброн Джеймс поймает игру, то «озёрники» одержат вверх над соперником.

    Ставка: Победа «Лос-Анджелес Лейкерс» с коэффициентом 4.60.

    Альтернативный прогноз: А можно сыграть на том, что команды покажут результативный баскетбол.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 235.5 с коэффициентом 2.36.

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    «Финикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: прогноз, ставка (4.60), статистика, коэффициенты матча 20.12.2022. Прогнозы на баскетбол. Привезут ли «озёрники» победу из Финикса?
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