Денвер. Стадион «Болл Арена». Дата — 19 декабря. Время — 04:00 по мск. «Денвер» — «Шарлотт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Денвер»

«Денвер» после трех побед кряду потерпел поражение от «Лос-Анджелес Лейкерс» (121:120) с неудержимым Уэстбруком, оформившим трипл-дабл. 18 очков разницы «самородки» давненько никому не проигрывали.

Мюррей, Йокич и Гордон на троих набрали 65 очков, но этого все равно не хватило для серьезного сопротивления Леброну и компании.

На данный момент «Денвер» занимает третье место в своей конференции. Сейчас у коллектива Майкла Мэлоуна 17 побед при 11 поражениях и весьма неплохие шансы догнать «Нью-Орлеан» после победы над «Шарлотт».

«Шарлотт»

«Шарлотт» находится уже на последнем месте восточной конференции, и ситуация только ухудшается, а не улучшается. Последние семь игр безропотно проиграны, а крайняя победа датирована началом месяца, когда был обыгран «Вашингтон» (117:116).

В последнем проигранном матче «Атланте» лучшим в составе «Хорнетс» стал выздоровевший Лонзо Болл, который набрал 27 очков, но никакой пользы эти очки не принесли его клубу. Вторым по набранным очкам стал Келли Убре с 16 набранными баллами.

«Хорнетс» находятся в подвале своей конференции, имея в своем активе всего лишь 7 побед за 29 сыгранных поединков. Последний гостевой матч против «Денвера» «Хорнетс» выиграли, но эта победа стала единственной за пять сыгранных матчей на паркете «Наггетс».

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Денвера» — 1.26, победа «Шарлотт» — 4.10.

Прогноз: «Шарлотт» выглядит совсем удручающе и даже представить невозможно, что ему необходимо сделать, чтобы выиграть в предстоящем поединке.

Альтернативный прогноз: Будет большое количество очков в корзину обеих команд, поскольку атака у «Денвера» мощная, но и свое кольцо он иногда запускает много мячей.

Ставка: Ф1 (-12) с коэффициентом 2.20.

Альтернативная ставка: ТБ 242 с коэффициентом 2.45.