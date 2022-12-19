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    Хозяева разгромят аутсайдера?

    «Денвер» — «Шарлотт». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 19 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Денвер» — «Шарлотт»
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    «Шарлотт»
    Денвер. Стадион «Болл Арена». Дата — 19 декабря. Время — 04:00 по мск. «Денвер» — «Шарлотт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 19 Декабря 2022 года

    «Денвер»

    «Денвер» после трех побед кряду потерпел поражение от «Лос-Анджелес Лейкерс» (121:120) с неудержимым Уэстбруком, оформившим трипл-дабл. 18 очков разницы «самородки» давненько никому не проигрывали.

    Мюррей, Йокич и Гордон на троих набрали 65 очков, но этого все равно не хватило для серьезного сопротивления Леброну и компании.

    На данный момент «Денвер» занимает третье место в своей конференции. Сейчас у коллектива Майкла Мэлоуна 17 побед при 11 поражениях и весьма неплохие шансы догнать «Нью-Орлеан» после победы над «Шарлотт».

    «Шарлотт»

    «Шарлотт» находится уже на последнем месте восточной конференции, и ситуация только ухудшается, а не улучшается. Последние семь игр безропотно проиграны, а крайняя победа датирована началом месяца, когда был обыгран «Вашингтон» (117:116).

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    В последнем проигранном матче «Атланте» лучшим в составе «Хорнетс» стал выздоровевший Лонзо Болл, который набрал 27 очков, но никакой пользы эти очки не принесли его клубу. Вторым по набранным очкам стал Келли Убре с 16 набранными баллами.

    «Хорнетс» находятся в подвале своей конференции, имея в своем активе всего лишь 7 побед за 29 сыгранных поединков. Последний гостевой матч против «Денвера» «Хорнетс» выиграли, но эта победа стала единственной за пять сыгранных матчей на паркете «Наггетс».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Денвера» — 1.26, победа «Шарлотт» — 4.10.

    Прогноз: «Шарлотт» выглядит совсем удручающе и даже представить невозможно, что ему необходимо сделать, чтобы выиграть в предстоящем поединке.

    Альтернативный прогноз: Будет большое количество очков в корзину обеих команд, поскольку атака у «Денвера» мощная, но и свое кольцо он иногда запускает много мячей.

    Ставка: Ф1 (-12) с коэффициентом 2.20.

    Альтернативная ставка: ТБ 242 с коэффициентом 2.45.

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    «Денвер» — «Шарлотт»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 19.12.2022. Прогнозы на баскетбол. Хозяева разгромят аутсайдера?
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