Кливленд. Огайо. «Рокет Мортгедж Филдхаус». Дата — 18 декабря. Время — 04:00 по мск. «Кливленд» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кливленд»

«Кливленд» одержал вторую победу подряд в своей конференции. В последний раз команда из Огайо выдала такую серию в начале декабря, обыгрыв «Орландо» 3 декабря и «Филадельфию» — 1 декабря.

Из свежего. «Кливленд» сначал обыграл «Даллас» в гостях(105:90), а потом дома переиграл «Индиану» (118:112).

Донован Митчелл выделился в поединке с «Далласом». В кольцо «ковбоев» игрок забросил 34 очка. Он же стал лучшим игроком поединка с «Индианой» — 41 очко.

В лазарете «кавалеристов» по-прежнему три баскетболиста: Рубио, Уиндлер и Уэйд. «Кливленд» в этом сезоне регулярки провел 30 матчей при 19 победах и 11 поражениях.

«Даллас»

После неудачной игры с «Кливлендом», команда «Даллас» одержала домашнюю победу над «Портлендом» (130:110). В этом поединке результативностью отметился Лука Дончич. Словенец набрал 33 очка в матче.

Лука Дончич в этом сезоне регулярки пропустил лишь два матча с участием своей команды. 11 декабря лидер «Далласа» не сыграл против «Чикаго» из-за мышечной травмы. Эту встречу проиграли (115:144).

А еще Дончичу предоставили отдых в матче с «Хьюстоном», 17 ноября. К слову, эту игру «Даллас» тоже проиграл (92:101).

В турнирной таблице «Даллас» поднялся на 9 место. Команда одержала 15 побед и потерпела фиаско в 14 играх.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Кливленд» — 1.70, победа «Даллас» — 2.55.

Прогноз: Лука Дончич вернусля в строй. Лидер «Далласа» постепенно набирает ход. К тому же «ковбои» жаждут реванша.

Ставка: Победа «Далласа» с коэффициентом 2.55.

Альтернативный прогноз: К тому же команды могут устроить результативную игру. Вторая наша ставка — сыграть на тотале.

Альтернативная ставка: Тотал больше 224.5 с коэффициентом 2.84.