Аризона встречает четвертьфинал национальной баскетбольной ассоциации. Вице-чемпион против четвёртой команды. Арена «Футпринт-центр». Дата — 3 мая. Время — 05:00 по мск. «Финикс Санз» — «Даллас Маверикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Финикс Санз»

«Санз» — вице-чемпион НБА, чемпион Западной конференции. В первом раунде плей-офф «финики» сражались с «Нью-Орлеан». Итог — победа (4:2).

«Финикс» в серии с «пеликанами» потерпел два сенсационных поражения. Но они не помешали лучшему клубу Запада выйти в 1/4 финала.

Победный матч «Санз» провели 29 апреля. В Луизиане «солнышки» добились успеха (115:109). Разница всего 6 очков. Общий вклад в победу внёс разыгрывающий защитник Крис Пол — 33 очка.

«Даллас Маверикс»

«Маверикс» в регулярке занял 4 место. В первом раунде плей-офф «ковбои» встретились с «музыкантами» из «Юты» (4:2).

В начале серии «Далласу» пришлось догонять соперника, выходить вперёд, а потому упускать преимущество (2:2). Затем были две победных встречи.

Главная победа состоялась 29 апреля. «Маверикс» играл на выезде и одержал победу над «Ютой» (98:96). В этом поединке можно отметить дабл-дабл Дориана Финни-Смита из 18 очков и 10 подборов.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Санз» — 1.50, победа «Маверикс» — 3.22

Прогноз: «Финикс Санз» — фаворит пары. Вице-чемпионы четвертьфинальную серию начинают дома. Вся статистика говорит в пользу «солнечных».

Ставка — победа «Финикс Санз» за 1.50