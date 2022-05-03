«Финикс Санз»
«Санз» — вице-чемпион НБА, чемпион Западной конференции. В первом раунде плей-офф «финики» сражались с «Нью-Орлеан». Итог — победа (4:2).
«Финикс» в серии с «пеликанами» потерпел два сенсационных поражения. Но они не помешали лучшему клубу Запада выйти в 1/4 финала.
Победный матч «Санз» провели 29 апреля. В Луизиане «солнышки» добились успеха (115:109). Разница всего 6 очков. Общий вклад в победу внёс разыгрывающий защитник Крис Пол — 33 очка.
«Даллас Маверикс»
«Маверикс» в регулярке занял 4 место. В первом раунде плей-офф «ковбои» встретились с «музыкантами» из «Юты» (4:2).
В начале серии «Далласу» пришлось догонять соперника, выходить вперёд, а потому упускать преимущество (2:2). Затем были две победных встречи.
Главная победа состоялась 29 апреля. «Маверикс» играл на выезде и одержал победу над «Ютой» (98:96). В этом поединке можно отметить дабл-дабл Дориана Финни-Смита из 18 очков и 10 подборов.
Прогноз и ставка
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Санз» — 1.50, победа «Маверикс» — 3.22
Прогноз: «Финикс Санз» — фаворит пары. Вице-чемпионы четвертьфинальную серию начинают дома. Вся статистика говорит в пользу «солнечных».
Ставка — победа «Финикс Санз» за 1.50