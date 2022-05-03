ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пьер-Эмерик Обамеянг«Барселона» — «Мальорка». Онлайн Роберт ЛевандовскиИ не держит, и не отпускает. Финансовые трудности «Баварии» вредят отношениям с Левандовски «Ливерпуль» продолжает борьбу за четыре трофея«Ливерпуль» освежил силы на пути к беспрецедентному успеху
  • 20:59
    • ЦСКА проиграл «Ахмату» в Грозном
  • 23:54
    • «Барселона» победила «Мальорку» и поднялась на вторую строчку таблицы Примеры
  • 23:40
    • «Лион» крупно обыграл «Марсель»
  • 22:27
    • Сборная Швеции выиграла юниорский чемпионат мира по хоккею
  • 21:07
    • «Интер» обыграл «Удинезе» и приблизился к «Милану» в Серии А
  • 20:29
    • «Арсенал» взял верх над «Вест Хэмом»
  • 20:16
    • Газизов: Если «Уфа» вылетит из РПЛ, клуб перестанет существовать
    Все новости спорта

    Четвертьфинал НБА. Обыграть вице-чемпиона

    «Финикс Санз» — «Даллас Маверикс». Прогноз (к.1.50), ставка на матч четвертьфинала НБA, 3 мая 2022 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Финикс Санз Прогнозы на Даллас Маверикс
    Прогноз и ставки на «Финикс Санз» — «Даллас Маверикс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Финикс» — «Даллас»
    Аризона встречает четвертьфинал национальной баскетбольной ассоциации. Вице-чемпион против четвёртой команды. Арена «Футпринт-центр». Дата — 3 мая. Время — 05:00 по мск. «Финикс Санз» — «Даллас Маверикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА. Плей-офф 03 Мая 2022 года
    Финикс
  • НБА. Плей-офф
    •  Финикс 05:00 Даллас Даллас
  • НБА. Плей-офф
    •

    «Финикс Санз»

    «Санз» — вице-чемпион НБА, чемпион Западной конференции. В первом раунде плей-офф «финики» сражались с «Нью-Орлеан». Итог — победа (4:2).

    «Финикс» в серии с «пеликанами» потерпел два сенсационных поражения. Но они не помешали лучшему клубу Запада выйти в 1/4 финала.

    Победный матч «Санз» провели 29 апреля. В Луизиане «солнышки» добились успеха (115:109). Разница всего 6 очков. Общий вклад в победу внёс разыгрывающий защитник Крис Пол — 33 очка.

    «Даллас Маверикс»

    «Маверикс» в регулярке занял 4 место. В первом раунде плей-офф «ковбои» встретились с «музыкантами» из «Юты» (4:2).

    В начале серии «Далласу» пришлось догонять соперника, выходить вперёд, а потому упускать преимущество (2:2). Затем были две победных встречи.

    Главная победа состоялась 29 апреля. «Маверикс» играл на выезде и одержал победу над «Ютой» (98:96). В этом поединке можно отметить дабл-дабл Дориана Финни-Смита из 18 очков и 10 подборов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Санз» — 1.50, победа «Маверикс» — 3.22

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet

    Прогноз: «Финикс Санз» — фаворит пары. Вице-чемпионы четвертьфинальную серию начинают дома. Вся статистика говорит в пользу «солнечных».

    Ставка — победа «Финикс Санз» за 1.50

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Лос-Анжелес — Миннесота Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Пол — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Шахтер Караганда — Тобол
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Кайрат — Кызыл-Жар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Шахтер Солигорск — Гомель
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Боузкова — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Динамо Минск — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Фулхэм — Лутон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  2.12
  • Прогноз на матч Леганес — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Пуйе — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Маррей — Тим
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Боруссия М — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Байер — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Финикс Санз» — «Даллас Маверикс»: прогноз, ставка (1.50), статистика, коэффициенты матча 03.05.2022. Прогнозы на баскетбол. Четвертьфинал НБА. Обыграть вице-чемпиона
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры