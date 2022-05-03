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    Четвертьфинал НБА. Старт серии

    «Майами Хит» — «Севенти Сиксерс». Прогноз (к.4.20), ставка на матч четвертьфинала НБA, 3 мая 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Майами Хит» — «Севенти Сиксерс»
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    «Майами» — «Сиксерс»
    Четвертьфинал. Старт серии. Майами. Стадион «FTX Арена». Дата — 3 мая. Начало в 02:30 по мск. «Майами Хит» — «Севенти Сиксерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 03 Мая 2022 года
    Майами
  • Майами
    •  Майами 02:30 Филадельфия Филадельфия
  • НБА. Плей-офф
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    «Майами Хит»

    «Майами» — чемпион Восточной конференции. На первом этапе плей-офф НБА «хитовцы» бились с командой «Атланта Хокс». В итоге баскетболисты из Флориды одержали общую победу (4:1).

    Лидер команды — Джимми Батлер. В первых трёх победных поединках сыграл свою ключевую роль. В двух матчах атакующий защитник оформил дабл-дабл. А еще был высокий КПД персональной игры — 45 очков.

    27 апреля — «Хит» обеспечил место в 1/4 финала НБА. «Майами» одержал победу над «Атлантой» (97:94).

    «Севенти Сиксерс»

    «Сиксерс» с трудом вышел в следующий этап плей-офф НБА. В первом раунде «76-ые» переиграли «Торонто Рэпторс» (4:2).

    Хотя началась серия с легкостью. «Филадельфия» выиграла три встречи подряд. Потом пошёл спад. «Сиксерс» потерпел два поражения кряду.

    Решающий стал шестой поединок. «Рептилии» были близки к тому, чтобы сравнять счёт в серии. Однако последнее слово осталось за «76-ми». Разгромная победа в Канаде (132:97).

    В этом поединке сразу два игрока оформили дабл-дабл. Форвард Тобиас Харрис набрал 19 очков и 11 подборов. А центровой Джоэл Эмбиид — 33 очка и 10 подборов.

    Прогноз и ставка

    Безоговорочный фаворит пары — ясен. Букмекеры делают ставку на чемпиона Востока: победа «Майами Хит» — 1.35, победа «Севенти Сиксерс» — 4.20

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    Прогноз: «Майами Хит» начинают серию 1/4 дома. Соперник — четвёртый клуб конференции. Исход противостояния сложно угадать. В четвертьфинале слабых команд нет. Мы попробуем рискнуть с прогнозом, в пользу гостевой команды.

    Ставка — победа «Севенти Сиксерс» за 4.20

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    «Майами Хит» — «Севенти Сиксерс»: прогноз, ставка (4.20), статистика, коэффициенты матча 03.05.2022. Прогнозы на баскетбол. Четвертьфинал НБА. Старт серии
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