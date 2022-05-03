Четвертьфинал. Старт серии. Майами. Стадион «FTX Арена». Дата — 3 мая. Начало в 02:30 по мск. «Майами Хит» — «Севенти Сиксерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Майами Хит»

«Майами» — чемпион Восточной конференции. На первом этапе плей-офф НБА «хитовцы» бились с командой «Атланта Хокс». В итоге баскетболисты из Флориды одержали общую победу (4:1).

Лидер команды — Джимми Батлер. В первых трёх победных поединках сыграл свою ключевую роль. В двух матчах атакующий защитник оформил дабл-дабл. А еще был высокий КПД персональной игры — 45 очков.

27 апреля — «Хит» обеспечил место в 1/4 финала НБА. «Майами» одержал победу над «Атлантой» (97:94).

«Севенти Сиксерс»

«Сиксерс» с трудом вышел в следующий этап плей-офф НБА. В первом раунде «76-ые» переиграли «Торонто Рэпторс» (4:2).

Хотя началась серия с легкостью. «Филадельфия» выиграла три встречи подряд. Потом пошёл спад. «Сиксерс» потерпел два поражения кряду.

Решающий стал шестой поединок. «Рептилии» были близки к тому, чтобы сравнять счёт в серии. Однако последнее слово осталось за «76-ми». Разгромная победа в Канаде (132:97).

В этом поединке сразу два игрока оформили дабл-дабл. Форвард Тобиас Харрис набрал 19 очков и 11 подборов. А центровой Джоэл Эмбиид — 33 очка и 10 подборов.

Прогноз и ставка

Безоговорочный фаворит пары — ясен. Букмекеры делают ставку на чемпиона Востока: победа «Майами Хит» — 1.35, победа «Севенти Сиксерс» — 4.20

Прогноз: «Майами Хит» начинают серию 1/4 дома. Соперник — четвёртый клуб конференции. Исход противостояния сложно угадать. В четвертьфинале слабых команд нет. Мы попробуем рискнуть с прогнозом, в пользу гостевой команды.

Ставка — победа «Севенти Сиксерс» за 4.20