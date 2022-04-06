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    За черной полосой всегда белая. Кто прервет неудачную серию в НБА

    «Финикс» — «Лейкерс». Прогноз (к.1.55), ставка на матч регулярного чемпионата NBA, 6 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Финикс» — «Лейкерс»
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    Тори Грейг
    Выйти на победную баскетбольную тропу. Кому удастся сломить психологию «лузера» последних матчей в NBA. Чемпиону Западной конференции за «Финиксу», или «Лейкерсу» Леброна Джеймса. Арена «Футпринт-центр». 6 апреля — начало матча в 05:30 по московскому времени. «Финикс» — «Лейкерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 06 Апреля 2022 года

    «Финикс»

    «Финикс» чемпион Западной конференции. На счету команды 62 победы и 16 поражений. Баскетболисты из Аризоны громили всех на своем пути — 9 «викторий» кряду.

    Но затем команда пошла на спад. Победную серию быстро сменила серия поражений. «Финикс» не может победить вот уже два матча: уступили «Тандеру» (96:117) и «Гриззлис» (114:122)

    «Лейкерс»

    «Лейкерс» на 11 месте в турнирной таблице. В их активе 31 побед и 47 поражений. У команды Леброна Джеймса и вовсе катастрофа. Только вдумайтесь в эту цифру — шесть поражений подряд.

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    Не верите, ловите статистику последних игр: Неудачные игры «Лейкерс» в NBA: «Наггетс» (118:129), «Пеликанс» (111:114; 108:116), «Маверикс» (110:128), «Юта» (109:122), «Севенти Сиксерс» (121:126).

    Прогноз и ставка

    Супербитва крутых команд. Букмекеры выделяют в этом противостоянии хозяев паркета: победа «Финикс» — 1.55, победа «Лейкерс» — 2.70.

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    Прогноз: Обе команды в последнее время не радуют результатом. Но из психологической ямы, скорее всего смогут выйти баскетболисты «Финикса».

    Все же у команды всего два поражения за прошедшие 5 дней, а до этого была внушительная серия побед из 9 матчей.

    Чего не скажешь о «Лейкерс». В последний раз Джеймс и компания побеждали 22 марта у «Квальерс» (131:120)

    Ставка: Победа «Финикса» за 1.55.

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    «Финикс» — «Лейкерс»: прогноз, ставка (1.55), статистика, коэффициенты матча 06.04.2022. Прогнозы на баскетбол. За черной полосой всегда белая. Кто прервет неудачную серию в НБА
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