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    Проиграет ли «Голден Стэйт» второй матч подряд?

    «Бруклин» — «Голден Стэйт». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 17 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бруклин» — «Голден Стэйт»
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    Джеймс Харден
    В среду, 17 ноября, «Бруклин» примет «Голден Стэйт» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Барклайс-центр», начнется в 03:30 по московскому времени. «Бруклин» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бруклин»

    «Бруклин» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету десять побед и четыре поражения.

    В трех последних матчах подопечные Стива Нэша поочередно обыграли «Орландо» (123:90), «Нью-Орлеан» (120:112) и «Оклахому» (120:96).

    В игре с «Тандер» Кевин Дюрант набросал 33 очка, а Патрик Миллз добавил 22 балла. Джеймс Харден отметился 16 баллами и 13 передачами, но забросил лишь 1 трехочковый из 13.

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    Среди травмированных у «Бруклина» значатся Джо Харрис, Пол Миллсэп и Николас Клэкстон. Также не забываем о Кайри Ирвинге, который не играет из-за отсутствия прививки против коронавируса.

    «Голден Стэйт»

    «Голден Стэйт» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 11 победами и двумя поражениями.

    В конце ноября «воины» начали серию из семи побед подряд, которая прервалась накануне в игре с «Шарлотт» (102:106).

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    • Причиной провала команды Стива Керра стала реализация трехочковых бросков — всего 9 из 39. Стеф Карри хоть и набрал 24 очка и 10 передач, из-за дуги точно выполнил лишь 3 попытки из 13.

    Самым результативным у «Уорриорз» стал Эндою Уиггинс с 28 баллами. У Джордана Пула 13 баллов, а у Дрэймонда Грина — 11.

    В лазарете «Голден Стэйт» находятся Гэри Пэйтон, Клэй Томпсон и Джеймс Уайзмен.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бруклина» — 1.71, победа «Голден Стэйт» — 2.15.

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    Обе команды в этом сезоне играют хорошо и возглавляют свои дивизионы, однако проблемой «Уорриорз» может стать атакующая мощь «Нетс».

    У «Голден Стэйт» достаточно опытный и мастеровитый состав, способный на многое в атаке, но вот защищаться против Дюранта и компании будет крайне сложно.

    Многое будет зависеть и от Хардена. Он не всегда стабилен, но если найдет бросок, то остановить его тяжело. Наш прогноз и ставка — «победа "Бруклина" с форой -2,5» за 1.92.

    Также возьмем «тотал меньше 220,5» за 1.85. От таких матчей, как правило, ждут высокой результативности, но есть все предпосылки полагать, что из-за нервного напряжения у некоторых лидеров, особенно из «Голден Стэйт», вновь не пойдет бросок.

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    «Бруклин» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 17.11.2021. Прогнозы на баскетбол. Проиграет ли «Голден Стэйт» второй матч подряд?
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