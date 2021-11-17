«Бруклин»
«Бруклин» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету десять побед и четыре поражения.
В трех последних матчах подопечные Стива Нэша поочередно обыграли «Орландо» (123:90), «Нью-Орлеан» (120:112) и «Оклахому» (120:96).
В игре с «Тандер» Кевин Дюрант набросал 33 очка, а Патрик Миллз добавил 22 балла. Джеймс Харден отметился 16 баллами и 13 передачами, но забросил лишь 1 трехочковый из 13.
Среди травмированных у «Бруклина» значатся Джо Харрис, Пол Миллсэп и Николас Клэкстон. Также не забываем о Кайри Ирвинге, который не играет из-за отсутствия прививки против коронавируса.
«Голден Стэйт»
«Голден Стэйт» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 11 победами и двумя поражениями.
В конце ноября «воины» начали серию из семи побед подряд, которая прервалась накануне в игре с «Шарлотт» (102:106).
Причиной провала команды Стива Керра стала реализация трехочковых бросков — всего 9 из 39. Стеф Карри хоть и набрал 24 очка и 10 передач, из-за дуги точно выполнил лишь 3 попытки из 13.
Самым результативным у «Уорриорз» стал Эндою Уиггинс с 28 баллами. У Джордана Пула 13 баллов, а у Дрэймонда Грина — 11.
В лазарете «Голден Стэйт» находятся Гэри Пэйтон, Клэй Томпсон и Джеймс Уайзмен.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бруклина» — 1.71, победа «Голден Стэйт» — 2.15.
Обе команды в этом сезоне играют хорошо и возглавляют свои дивизионы, однако проблемой «Уорриорз» может стать атакующая мощь «Нетс».
У «Голден Стэйт» достаточно опытный и мастеровитый состав, способный на многое в атаке, но вот защищаться против Дюранта и компании будет крайне сложно.
Многое будет зависеть и от Хардена. Он не всегда стабилен, но если найдет бросок, то остановить его тяжело. Наш прогноз и ставка — «победа "Бруклина" с форой -2,5» за 1.92.
Также возьмем «тотал меньше 220,5» за 1.85. От таких матчей, как правило, ждут высокой результативности, но есть все предпосылки полагать, что из-за нервного напряжения у некоторых лидеров, особенно из «Голден Стэйт», вновь не пойдет бросок.