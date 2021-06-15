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    Сравняет ли «Атланта» счет в серии с «Филадельфией»?

    «Атланта» — «Филадельфия». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч плей-офф НБА 15 июня 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Атланта Хоукс Прогнозы на Филадельфия Сиксерс
    Прогноз и ставки на «Атланта» — «Филадельфия»
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    Трей Янг
    Во вторник, 15 июня, «Атланта» примет «Филадельфию» в четвертом матче второго раунда плей-офф НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйт Фарм», начнется в 02:30 по московскому времени. «Атланта» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Атланта»

    «Атланта» преподнесла сюрприз, когда в первом матче серии с «Филадельфией» одержала выездную победу (128:124).

    Впрочем, развить успех подопечным Нэйта Макмиллана не удалось и они оказались в роли догоняющих после двух подряд поражений (102:118 и 111:127).

    В третьей игре на домашней площадке «Хоукс» вел вперед Трей Янг, записавший на свой счет 28 очков и 8 передач. Джон Коллинс добавил 23 очка, Богдан Богданович — 19, а Данило Галлинари — 17.

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    У «Атланты» до конца сезона выбыли Брэндон Гудвин и Деандре Хантер. Под вопросом остается выход на паркет Кэма Реддиша.

    «Филадельфия»

    «Филадельфия» может быть довольна тем, как отреагировала на поражение в первом матче, ведь она уже вырвалась вперед и сохраняет преимущество домашней площадки.

    Хотя накануне в Атланте подопечные Дока Риверса тоже сыграли хорошо. Они реализовали 10 трехочковых из 21 и сделали сразу 28 результативных передач, отметившись качественной командной игрой.

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    • Самым результативным у «Сиксерс» был Джоэл Эмбиид — 27 очков, 9 подборов, 8 передач. Тобиас Харрис отличился 22 баллами, а Бен Симмонс — 18.

    За «Филадельфию» пока не готов играть Дэнни Грин, который выбыл из строя минимум до 26 июня.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Филадельфии» — 1.68, победа «Атланты» — 2.20.

    Обращает на себя внимание тот факт, что «Хоукс» в этой серии регулярно проигрывали третьи четверти, то есть проваливались сразу после большого перерыва.

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    В целом это не новость, учитывая, что у них наблюдалась эта проблема еще в регулярном чемпионате.

    Исходя из этого, ожидаем, что в дебюте встречи хозяева будут бороться на равных с «Сиксерс», а вот как сложится для них заключительный отрезок — покажет время и серьезность их настроя на борьбу. Наш прогноз и ставка — «победа "Атланты" в первой половине с форой +1,5» за 1.87.

    Также обращаем внимание на результативность Янга. Он просто обязан сыграть на высочайшем уровне, поскольку очередное поражение поставит его команду на грань вылета.

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