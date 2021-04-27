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    Помогут ли «Нью-Орлеану» кадровые проблемы «Клипперс»?

    «Нью-Орлеан» — «Клипперс». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 27 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Орлеан» — «Клипперс»
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    Зайон Уильямсон
    Во вторник, 27 апреля, «Нью-Орлеан» примет «Клипперс» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Смути Кинг-центр», начнется в 03:00 по московскому времени. «Нью-Орлеан» — «Клипперс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нью-Орлеан»

    «Нью-Орлеан» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 26 побед и 34 поражения.

    Команда Стэна ван Ганди в шести последних матчах одержала всего одну победу, разгромив кризисный «Орландо» (135:100).

    А вот накануне «Пеликанс» у себя дома проиграли «Сан-Антонио» (108:110), несмотря на 33 очка и 14 подборов Зайона Уильямсона. По 24 балла набрали Брэндон Ингрэм и Лонзо Болл.

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    После травм у «Нью-Орлеана» восстанавливаются Никил Александер-Уолкер, Джеймс Джонсон и Джош Харт.

    «Клипперс»

    «Клипперс» идут на третьей позиции в турнирной таблице Западной конференции с 43 победами и 19 поражениями.

    Подопечные Тайрона Лю могут похвастаться 11 победами в 12 последних матчах. За этот период они уступили только «Филадельфии» (103:106).

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    • В своей предыдущей встрече калифорнийцы обыграли «Хьюстон» (109:104). Дабл-дабл из 33 очков и 14 подборов оформил Пол Джордж, Рэджи Джексон добавил 19 баллов.

    За «Клипперс» пока не готовы играть Кавай Леонард и Патрик Беверли. Под вопросом остается участие Рэджона Рондо, Сержа Ибаки и Джея Скрабба.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Клипперс» — 1.73, победа «Нью-Орлеана» — 2.47.

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    Трудно ставить против команды, которая за весь апрель проиграла всего дважды, но мы, вероятно, сделаем это.

    Дело в том, что калифорнийцы столкнулись с кадровым кризисом, потеряв сразу троих игроков стартовой пятерки — Леонарда, Рондо и Ибаку.

    В таких условиях будет трудно справиться с «Пеликанс», у которых все лидеры в строю. Да, команда Стэна ван Ганди в последнее время не особо радует результатами, но даже в матчах с «Бруклином» и «Сан-Антонио» она боролась до последних минут. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа "Нью-Орлеана" с форой +4,5» за 1.78.

    Еще один интересный вариант — «индивидуальный тотал "Нью-Орлеана" больше 112,5» за 1.90.

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