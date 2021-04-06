Во вторник, 6 апреля, «Сан-Антонио» примет «Кливленд» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр», начнется в 02:00 по московскому времени. «Сан-Антонио» — «Кливленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сан-Антонио»

«Сан-Антонио» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, выиграв 24 матча из 47.

Команда Грега Поповича проиграла две предыдущие встречи, но, что самое интересное, уступала она в овертаймах. Сначала это случилось в игре с «Атлантой» (129:134 ОТ), а затем — в игре с «Индианой» (133:139 ОТ).

В матче с «Пэйсерс» самым результативным у «Сперс» стал Демар Дерозан с 25 очками, в то время как Келдон Джонсон оформил дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов.

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Точно за «Сан-Антонио» не сможет сыграть Горги Дьенг. Под вопросом участие в матче Трея Лайлза, Кейта Бэйтса-Диопа, Лонни Уокера и Дрю Ойбанкса.

«Кливленд»

«Кливленд» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 17 победами и 32 поражениями.

На счету подопечных Джея Би Бикерстаффа пять поражений подряд. Накануне они не справились с «Майами» (101:115), реализовав лишь 47 процентов бросков с игры при 15 потерях.

Хорошей новостью стало возвращение в строй Коллина Секстона, набравшего 26 очков. Торин Принс тоже восстановился после травмы и записал себе в актив 19 очков и 6 подборов.

После травм все еще восстанавливаются Джарретт Аллен, Дилан Уиндлер и Ларри Нэнс.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Сан-Антонио» — 1.24, победа «Кливленда» — 5.20.

«Кавальерс» неплохо играли до этой серии из пяти поражений подряд. Очевидно, что молодой команде не хватает опыта, но на энтузиазме она еще может преподнести несколько сенсаций.

Однако, вероятно, не в этот раз, ведь потери Аллена и Нэнса все еще остаются болезненными. Да и «Сперс» после двух неудач в овертаймах остро нуждаются в том, чтобы поднять себе настроение, прежде чем отправиться на выезд. Наш прогноз и ставка — «победа "Сан-Антонио" с форой -8,5» за 1.85.

Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Сан-Антонио" больше 113,5» за 1.97. Команда Поповича в последнее время неплохо играет в атаке, так что в матче с аутсайдером тоже не должна подвести.