В воскресенье, 24 января, «Юта» примет «Голден Стэйт» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет в Солт-Лейк-Сити на арене «Вивинт Смарт Хоум», начнется в 05:00 по московскому времени. «Юта» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Юта»

«Юта» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 11 побед и четыре поражения.

Баскетболисты «Джаз» играли с переменным успехом до 9 января, после чего одержали семь побед подряд.

В своем последнем матче команда Куина Снайдера разобралась с «Нью-Орлеаном» (129:118) благодаря Доновану Митчеллу, набравшему 36 очков, и Майку Конли, записавшему себе в актив 20 очков и 6 результативных передач.

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Среди травмированных у «Юты» значится только защитник Элайджа Хьюз.

«Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции с восемью победами и семью поражениями.

Несмотря на то, что подопечные Стива Керра имеют за плечами больше успешных матчей, чем провальных, больше двух побед подряд в этом сезоне они не одерживали.

Одна из таких серий прервалась накануне, когда «Уорриорз» потерпели поражение от «Нью-Йорк Никс» (104:119). Стеф Карри набрал 30 очков, но реализовал лишь 5 трехочковых из 14.

После травм у «Голден Стэйт» восстанавливаются Клэй Томпсон, Маркиз Крисс и Ален Смайлагич.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Юты» — 1.40, победа «Голден Стэйт» — 3.65.

Трудно не согласиться с подобным раскладом, учитывая нынешнюю форму баскетболистов «Джаз», которые, вероятно, всерьез нацелены на лидерство в Западной конференции.

Главное преимущество команды из Солт-Лейк-Сити — глубина состава. «Голден Стэйт» об этом может только мечтать, а полагаться исключительно на Карри во всех встречах не получится.

Учитывая вышесказанное, наш прогноз и ставка — «победа "Юты" с форой -6,5» за 1.86.

Также можно взять «индивидуальный тотал "Голден Стэйт" меньше 109,5» за 1.85. «Юта» довольно сильна в обороне, так что будем надеяться, что у Карри не будут залетать все броски.