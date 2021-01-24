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    Продолжит ли «Юта» побеждать?

    «Юта» — «Голден Стэйт». Прогноз (1.86) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 24 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Юта» — «Голден Стэйт»
    Игроки «Юты»
    В воскресенье, 24 января, «Юта» примет «Голден Стэйт» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет в Солт-Лейк-Сити на арене «Вивинт Смарт Хоум», начнется в 05:00 по московскому времени. «Юта» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Юта»

    «Юта» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 11 побед и четыре поражения.

    Баскетболисты «Джаз» играли с переменным успехом до 9 января, после чего одержали семь побед подряд.

    В своем последнем матче команда Куина Снайдера разобралась с «Нью-Орлеаном» (129:118) благодаря Доновану Митчеллу, набравшему 36 очков, и Майку Конли, записавшему себе в актив 20 очков и 6 результативных передач.

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    Среди травмированных у «Юты» значится только защитник Элайджа Хьюз.

    «Голден Стэйт»

    «Голден Стэйт» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции с восемью победами и семью поражениями.

    Несмотря на то, что подопечные Стива Керра имеют за плечами больше успешных матчей, чем провальных, больше двух побед подряд в этом сезоне они не одерживали.

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    • Одна из таких серий прервалась накануне, когда «Уорриорз» потерпели поражение от «Нью-Йорк Никс» (104:119). Стеф Карри набрал 30 очков, но реализовал лишь 5 трехочковых из 14.

    После травм у «Голден Стэйт» восстанавливаются Клэй Томпсон, Маркиз Крисс и Ален Смайлагич.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Юты» — 1.40, победа «Голден Стэйт» — 3.65.

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    Трудно не согласиться с подобным раскладом, учитывая нынешнюю форму баскетболистов «Джаз», которые, вероятно, всерьез нацелены на лидерство в Западной конференции.

    Главное преимущество команды из Солт-Лейк-Сити — глубина состава. «Голден Стэйт» об этом может только мечтать, а полагаться исключительно на Карри во всех встречах не получится.

    Учитывая вышесказанное, наш прогноз и ставка — «победа "Юты" с форой -6,5» за 1.86.

    Также можно взять «индивидуальный тотал "Голден Стэйт" меньше 109,5» за 1.85. «Юта» довольно сильна в обороне, так что будем надеяться, что у Карри не будут залетать все броски.

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