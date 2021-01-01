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    Сможет ли Вучевич сдержать Эмбиида?

    «Орландо» — «Филадельфия». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 1 января 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Орландо Мэджик Прогнозы на Филадельфия Сиксерс
    Прогноз и ставки на «Орландо» — «Филадельфия»
    Джоэл Эмбиид
    В пятницу, 1 января, «Орландо» у себя дома сыграет с «Филадельфией» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет в «Эмвей-центре», начнется в 02:30 по московскому времени. Прогноз на «Орландо» — «Филадельфия».
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    Баскетбол. НБА 01 Января 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.02
  • X
  • 2
  • 1.70
  • Ставка!
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    «Орландо»

    «Орландо» — одна из тех команд, которая приятно удивила своих болельщиков отличным стартом в регулярном чемпионате.

    В своей дебютной встрече «Мэджик» расправились с «Майами» (113:107) благодаря 25 очкам Эвана Фурнье и 20 баллам Аарона Гордона.

    Затем подопечные Стива Клиффорда дважды подряд в гостях обыграли «Вашингтон» (130:120 и 120:113), сдерживая сверхрезультативного Брэдли Била.

    Ну а накануне «Орландо» победил «Оклахому» (118:107) во многом усилиями центрового Николы Вучевича, оформившего дабл-дабл — 28 очков и 10 подборов.

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    После травм у флоридцев восстанавливаются Джеймс Эннис, Аль-Фарук Амину и Джонатан Айзек.

    «Филадельфия»

    «Филадельфия» тоже успешно стартовала, одержав победу над «Вашингтоном» (113:107) и «Нью-Йорк Никс» (109:89).

    Однако после этого команда Дока Риверса сенсационно проиграла «Кливленду» (94:118), хотя соперник потерял Кевина Лава.

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    • Впрочем, в принципиальном матче с «Торонто» «Сиксерс» реабилитировались (100:93), отыграв 14-очковое отставание в середине третьей четверти. Залог их успеха? Джоэл Эмбиид, набравший 29 очков при 16 подборах и 4 передачах.

    Среди травмированных у «Филадельфии» значится только Фуркан Коркмаз.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Филадельфии» — 1.90, победа «Орландо» — 2.14.

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    Данный расклад нам кажется вполне логичным, ведь «Мэджик» будет тяжело продлить победную серию до пяти игр.

    «Сиксерс» потенциально могут считаться претендентами на победу в Восточной конференции, а когда в их составе блещет Эмбиид, остановить их очень сложно.

    Да, «Орландо» может ответить качественной игрой Вучевича, но он потратил много сил в предыдущем матче против «Оклахомы», а выдать две подряд высококлассные встречи вряд ли способен. Наш прогноз и ставка — «победа гостей».

    Также можно попробовать «тотал больше 215,5» за 1.86. «Орландо» в среднем набирает больше 120 очков за матч, тогда как «Филадельфия» — чуть больше 100, но в этот раз должна набрать больше, если хочет победить. 0

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