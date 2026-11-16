Чемпионка «Ролан Гаррос»–2026 российская теннисистка Мирра Андреева выиграла Итоговый турнир WTA — 2026. В финале победила nретья ракетка мира представительницу Украины Элину Свитолину (6 место в мировом рейтинге) — 7:5, 6:3.

Мирра Андреева globallookpress.com

Перед матчем

Свитолина провела один из лучших сезонов в карьере и уверенно выступала на Итоговом турнире, который выигрывала в 2018 году, хотя и потерпела на старте соревнований этого года и потерпела разгромное поражение от Мирры Андреевой (4:6, 0:6). Однако украинская теннисистка сумела реабилитироваться — сначала совершила камбэк в поединке с Каролиной Муховой (3:6, 6:2, 6:2), а затем неожиданно обыграла Арину Соболенко (6:3, 3:6, 6:1). В полуфинале украинка не оставила шансов Линде Носковой, отдав сопернице всего три гейма — 6:2, 6:1.

Андреева же впервые в карьере добралась до финала Итогового турнира. Россиянка выиграла все три матча на групповом этапе, а затем уверенно прошла полуфинальную стадию. После разгрома Свитолиной. россиянка с таким же счетом обыграла Арину Соболенко. В третьем туре россиянка должна была встретиться с Каролиной Муховой, но чешка снялась из-за болезни, а заменившей ее Диане Шнайдер Мирра отдала всего три гейма — 6:2, 6:1. В полуфинале Андреева оказалась сильнее Джессики Пегулы — 6:3, 6:4.

Ход матча

По ходу матча Элина Свитолина ни разу не подала навылет, сделала четыре двойные ошибки и сумела реализовать 3 брейк-пойнта из 12 заработанных.

Мирра Андреева сделала два эйса, допустила пять двойных ошибок, а также реализовала 6 брейк-пойнтов из 16.

LiveSport.Ru вёл подробный онлайн-репортаж о матче.

Итог

На этом, дебютном для себя, турнире Мирра Андреева установила сразу несколько достижений. Она стала первой россиянкой после Марии Шараповой в 2004-м, которой это удалось.

В возрасте 19 лет и 200 дней россиянка стала самой молодой чемпионкой итогового с 2004-го. Тогда Шараповой это удалось в возрасте 17 лет и 210 дней.

Мирра Андреева стала лишь третьей теннисисткой с момента возвращения группового этапа в 2003-м, которая прошла итоговый без потери сета. Ранее это удавалось Серене Уильямс (2012) и Иге Свентек (2023).

Кроме того, Андреева — седьмая теннисистка, выигравшая первый турнир «Большого шлема» и первый итоговый в одном сезоне.(В сезоне-2026 Мирра выиграла «Ролан Гаррос») Ранее это удалось Эшли Барти (2019), Петре Квитовой (2011), Шараповой (2004), Монике Селеш (1990), Штеффи Граф (1987) и Мартине Навратиловой (1978).