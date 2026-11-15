Первая ракетка мира Александр Зверев успешно стартовал на Итоговом турнире ATP. В игре первого тура он в двух сетах переиграл испанского теннисиста Рафаэля Ходара (11‑е место в рейтинге ATP).

Александр Зверев globallookpress.com

Ход матча

По ходу матча Зверев сделал 10 подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и сумел реализовать 2 брейк‑пойнта из 7 заработанных. Ходар сделал 3 эйса, допустил одну двойную ошибку, а также не реализовал ни один из двух брейк‑пойнтов. Соперники были на корте почти полтора часа.

В первом сете была примерно равная игра до счёта 3:3. Зверев уверенно забирал свои подачи, а Ходару пришлось намного сложнее. Уже в пятом гейме немецкий теннисист имел два брейк‑пойнта, но испанец смог вырвать очко. В 7‑м гейме удержать подачу не удалось: Зверев повёл 4:3 и спокойно забрал сет на своей подаче. Во втором сете немецкий теннисист забрал подачу соперника уже в третьем гейме с первого брейка, а остальное было делом техники.

Александр Зверев globallookpress.com

Думаю, это был уверенный матч. Не считаю его идеальным, но для начала турнира — вполне себе. Одержать на Итоговом турнире победу с таким счётом над игроком из восьмёрки лучших в мире — это, конечно, хороший результат. Стартом доволен, но знаю, что есть, куда улучшаться. Александр Зверев первая ракетка мира

С кем ещё сыграет Зверев

Во втором матче на турнире немецкий теннисист сразится с американцем Беном Шелтоном, а затем его соперником станет француз Артюр Фис. В 2025 году на Итоговом турнире Зверев не смог выйти из группы B, заняв только третье место. Тогда он победил Бена Шелтона и уступил Яннику Синнеру и Оже‑Альяссиму.

Лучший сезон в карьере

Для 29‑летнего Зверева 2026 год стал самым успешным в профессиональной карьере. Он впервые одержал победы на турнирах «Большого шлема»: «Ролан Гаррос» и US Open. 2 ноября 2026 года Зверев впервые возглавил официальный рейтинг ATP, став 30‑м лидером в истории мужского тенниса и вторым представителем Германии после Бориса Беккера. Он также досрочно гарантировал себе звание первой ракетки мира по итогам этого года. Кроме того, Зверев добрался до финала Уимблдона и полуфинала Australian Open.