В заключительном матче Итогового турнира WTA — 2026 в группе 2 Арина Соболенко (2‑я ракетка мира) в трёх сетах уступила украинке Элине Свитолиной (6) со счётом 3:6, 6:3, 1:6 и не смогла пробиться в полуфинал соревнований.

Элина Свитолина globallookpress.com

Всего вторая победа Свитолиной

Это всего вторая победа украинской теннисистки в личном противостоянии с Соболенко. Теперь счёт 6:2 в пользу белорусской спортсменки. Первый успех Свитолиной датирован 25 сентября 2020 года, когда она победила во французском Гавре со счётом 6:2, 4:6, 6:4. Первая игра прошла в 2018 году в китайском Ухане, и тогда Соболенко выиграла 6:4, 2:6, 6:1.

Сегодняшнее противостояние длилось 1 час 55 минут. За это время Соболенко выполнила одну подачу навылет, допустив при этом 3 двойные ошибки, а также смогла реализовать 4 брейк‑пойнта из 11. Свитолина сделала в игре 6 эйсов, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 6 брейк‑пойнтов из 8.

Арина Соболенко globallookpress.com

Это был невероятно сложный матч. Особенно в психологическом плане. Я просто старалась выигрывать каждое очко по отдельности, найти свою игру, сохранить боевой дух до конца. Игра была немного нестабильной. Но я очень рада, что смогла придерживаться своего плана, и спасибо вам огромное за поддержку. Это было действительно здорово. Это турнир, где ты выкладываешься на полную и стараешься играть каждый гейм как последний. Да, вот я и в полуфинале. Элина Свитолина теннисистка

Свитолина сыграет с Носковой

Победа над Соболенко позволила Свитолиной стать последней полуфиналисткой турнира. На этой стадии её ждёт чешская теннисистка Линда Носкова, ставшая первой в группе 1. В другой паре сыграют россиянка Мирра Андреева и американка Джессика Пегула.