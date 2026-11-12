Даниил Медведев узнал соперников на Итоговом турнире ATP, который пройдёт с 15 по 22 ноября в Турине. Россиянин попал в группу Ивана Лендла вместе с прошлогодним финалистом Карлосом Алькарасом и двумя дебютантами турнира — Флавио Коболли и Фрэнсисом Тиафо. Первый номер рейтинга Александр Зверев встретится с Беном Шелтоном, Артюром Фисом и Рафаэлем Ходаром.

Даниил Медведев globallookpress.com

Действующий чемпион Янник Синнер первым квалифицировался в Турин, но пропустит домашний турнир из-за травмы колена.

Медведев уже побеждал на Итоговом

Россиянин возвращается в Турин после годичной паузы — в 2025-м Медведев не отобрался на Итоговый впервые с 2018-го. В 2020 году он стал чемпионом — в последний год, когда турнир проводился в Лондоне: из восьми участников нынешнего турнира трофей прежде поднимали только Медведев и Зверев, побеждавший в 2018-м и 2021-м. А вот для Карлоса Алькараса, выигравший все четыре турнира Большого шлема, Итоговый пока остаётся незакрытым гештальтом.

Медведев с трофеем Итогового-2020 globallookpress.com

В этом году Медведев уже побеждал испанца — в марте прервал его серию из 16 побед, обыграв в полуфинале «мастерса» в Индиан-Уэллс (6:3, 7:6). В конце октября испанец взял реванш на той же стадии в Вене (6:4, 7:6) и теперь ведёт в личных встречах 7-3. В Турине они также уже играли друг с другом: это случилось в группе в 2023-м — тогда Карлос победил в двух сетах.

Не хотел ехать в Турин

На Итоговый Медведев едет после раннего вылета с «мастерса» в Париже, где он в первом же матче он уступил перуанцу Игнасио Бусе (4:6, 4:6). После матча у Даниила спросили, поможет ли эта пауза восстановиться к Итоговому.

«Желания играть больше в этом сезоне нет, но придётся», — ответил россиянин.

Елена Веснина в беседе с «Чемпионатом» объяснила эти слова банальной усталостью: во время азиатской серии Медведев шесть недель играл почти без отдыха, а ранний вылет в Париже, по её мнению, дал ему лишнюю неделю на восстановление перед Турином. Главным фаворитом турнира Веснина назвала Алькараса.

Карлос Алькарас globallookpress.com

Состав групп и расписание

— Группа Ивана Лендла: Карлос Алькарас, Даниил Медведев, Флавио Коболли, Фрэнсис Тиафо.

— Группа Джона Макинроя: Александр Зверев, Бен Шелтон, Артюр Фис, Рафаэль Ходар.

На крытом харде Inalpi Arena каждый сыграет по три матча в группе, а двое лучших из каждой четвёрки выйдут в полуфинал. Групповой этап пройдёт с 15 по 20 ноября, полуфиналы — 21-го, финал — 22-го. Победитель, который пройдёт турнир без поражений, заработает 5,171 млн долларов.