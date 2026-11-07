Состав участников Итогового турнира ATP полностью определился после четвертьфиналов «мастерса» в Париже. Последние две путёвки достались Фрэнсису Тиафо и Рафаэлю Ходару — оба сыграют в Турине впервые.

Рафаэль Ходар globallookpress.com

Драма Тейлора Фрица

Для квалификации Тейлору Фрицу достаточно было обыграть Карлоса Алькараса в 1/4 финала. Американец выиграл первый сет на тай-брейке, во втором повёл 5:3 и дважды оказывался в одном розыгрыше от победы — сначала на приёме, затем на своей подаче.

Однако Алькарас спас оба матчбола — после 5:3 испанец забрал четыре гейма подряд, а затем выиграл и решающую партию — 6:7 (10:12), 7:5, 6:3. Поражение Фрица обеспечило место в Турине Ходару, который вылетел с парижского «тысячника» ещё в 1/16 финала.

Тейлор Фриц globallookpress.com

20-летний испанец начинал сезон 168-й ракеткой мира, а на этой неделе уже дебютировал в топ-10. Ещё год назад он выступал за Университет Виргинии, а теперь сыграет на взрослом Итоговом вслед за участием в молодёжном турнире Next Gen ATP Finals в 2025-м.

Шелтон помог Тиафо

Несколькими часами ранее Бен Шелтон обыграл Томми Пола — 6:4, 4:6, 6:3. Этот результат гарантировал Тиафо седьмую путёвку — Пол потерял шансы обойти его в чемпионской гонке.

Для 28-летнего американца нынешний сезон стал лучшим в карьере: он выиграл турнир в Галле, дошёл до финала «Мастерса» в Цинциннати и полуфинала US Open.

Фрэнсис Тиафо globallookpress.com

Кто сыграет на Итоговом

В Турин квалифицировались:

— Александр Зверев (Германия)

— Карлос Алькарас (Испания)

— Бен Шелтон (США)

— Даниил Медведев (Россия)

— Флавио Коболли (Италия)

— Артюр Фис (Франция)

— Фрэнсис Тиафо (США)

— Рафаэль Ходар (Испания)

Коболли, Фис, Тиафо и Ходар дебютируют на турнире. Из участников его прежде выигрывали Зверев — в 2018 и 2021 годах, и Медведев — в 2020-м. Чемпион двух последних розыгрышей Янник Синнер досрочно завершил сезон из-за воспаления в колене.

Жеребьёвка — 12 ноября, старт — 15-го

Турнир пройдёт 15–22 ноября на крытом харде «Иналпи Арены» в итальянском Турине. Жеребьёвка начнётся 12 ноября примерно в 14:45 МСК. Формат привычный: участников разделят на две группы по четыре человека, по двое лучших выйдут в полуфинал.