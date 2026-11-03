Российский теннисист Андрей Рублёв не смог преодолеть первый круг турнира серии «Мастерс» в Париже, уступив аргентинцу Томасу Мартину Этчеверри. Для 29‑летнего спортсмена это поражение стало пятым подряд — чёрная серия началась на турнире в Пекине.

Андрей Рублёв globallookpress.com

Очередное поражение второй ракетки России

К «тысячнику» оба теннисиста подошли в глубоком кризисе: Рублёв не побеждает в туре с Шанхая, а серия Этчеверри насчитывала шесть матчей без побед с US Open. Личные встречи перед этим матчем были равны (1–1): в 2024 году на харде в Монреале победил Рублёв (7:6, 6:2), а на траве в Галле Этчеверри взял реванш (6:3, 6:7, 7:6).

По ходу матча Рублёв так и не сделал ни одного брейка, хотя имел шесть шансов в первом сете. Для Рублёва это поражение стало пятым подряд — чёрная серия началась на турнире в Пекине. Этчеверри, напротив, прервал серию из шести поражений, одержав первую победу на уровне тура с US Open.

Итоговый счёт — 6:4, 6:7 (4:7), 7:6 (7:3) в пользу Этчеверри, а матч продолжался около трёх часов. Его соперником во втором круге «Мастерса» станет австралиец Де Минор.

Как прошёл 2026 год для Рублёва

Год сложился для Андрея очень непросто. На «мэйджорах» он победил всего в шести матчах (лучший результат — четвёртый круг «Ролан Гаррос»), а на шести «тысячниках» с учётом Парижа Рублёв вылетел в первом же круге (лучший результат — четвертьфинал Рима).

Андрей Рублёв globallookpress.com

При этом в сезоне у него отрицательный баланс против теннисистов из топ‑50: 6 побед при 9 поражениях. Против топ‑100 — 12:9. На траве в этом сезоне — два поражения в двух встречах. С игроками топ‑20 — всего одна победа в пяти матчах (над Лучано Дардери в финале турнира в Швеции). 0:5 — с топ‑10. На «Шлемах» больших результатов нет уже два года.

В итоге сейчас Рублёв опустился на 23‑м месте в Live‑рейтинге. При этом даже на фоне спада он взял титул в Бостаде и дошёл до финала в Барселоне и Ханчжоу.

Ближайший матч Рублёва пройдёт 5 декабря в Москве, он будет носить выставочный характер, а его соперником станет Даниил Медведев.