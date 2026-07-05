Джокович выполнил 10 подач навылет, допустив при этом три двойных ошибки, а также смог реализовать пять брейк-пойнтов из девяти. Роман Сафиуллин сделал в игре восемь эйсов, допустил три двойных ошибки и реализовал 4 из 14 брейк-пойнтов.

Встреча продолжалась 3 часа 27 минут и завершилась поражение россиянина со счетом 6:7 (6:8), 3:6, 6:3, 3:6.

2.08

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