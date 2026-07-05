Российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл сербу Новаку Джоковичу в 1/8 финала Уимблдона.
Встреча продолжалась 3 часа 27 минут и завершилась поражение россиянина со счетом 6:7 (6:8), 3:6, 6:3, 3:6.
Джокович выполнил 10 подач навылет, допустив при этом три двойных ошибки, а также смог реализовать пять брейк-пойнтов из девяти. Роман Сафиуллин сделал в игре восемь эйсов, допустил три двойных ошибки и реализовал 4 из 14 брейк-пойнтов.
Соперником 39-летнего Джоковича по четвертьфиналу станет победитель матча Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания).