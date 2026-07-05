Знаменитый в прошлом немецкий теннисист Борис Беккер считает шансы серба Новака Джоковича на победу в Уимблдоне‑2026 довольно высокими, поскольку по своему интеллекту он превосходит конкурентов.

Новак Джокович globallookpress.com

В четвертьфинале английского мэйджора соперником 39‑летнего Джоковича станет россиянин Роман Сафиуллин, неожиданно дошедший так далеко.

«Даже если Джокович потерял полшага скорости со времён своего пика, Уимблдон проверяет разум. Трава требует от вас ментальной стойкости и контроля над темпераментом, как никакое другое покрытие. На грунте, если вы не реализовали брейк-пойнт, не стоит слишком переживать — вскоре появится ещё один. Но на траве у вас может быть всего один шанс за сет. Это отделяет мужчин от мальчиков. А Новак — не просто взрослый, он старейшина игры.

В 39 лет он больше не будет самым быстрым или сильным игроком в сетке. Но Уимблдон благоволит умным игрокам, а не самым выдающимся физическим образцам. Я говорю о тех, кто умеет читать игру и понимать сильные стороны соперника. У каждого подающего есть любимый угол при подаче в решающий момент — вы должны изучить эту информацию заранее и применить её, когда настанет время», — приводит слова Беккера The Telegraph.