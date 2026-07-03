На счету француза — 21 подача навылет, 4 двойные ошибки и 3 взятых брейк‑пойнта из 5 заработанных.

Матч продолжался 3 часа 15 минут. За это время Джокович сделал 15 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 9 заработанных брейк‑пойнтов.

В матче третьего круга он в четырёх сетах обыграл француза Артура Риндеркнеша (28‑я ракетка мира) — 7:5, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4).

1.99

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