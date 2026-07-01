132-я ракетка мира Роман Сафиуллин одержал победу в матче второго круга Уимблдона-2026.

Роман Сафиуллин globallookpress.com

Россиянин в пяти сетах обыграл голландца Ботика ван де Зандсхулпа со счетом 6:0, 4:6, 6:3, 3:6, 7:6.

Теннисисты провели на корте 3 часа 53 минуты. За время матча Роман Сафиуллин выполнил восемь подач навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смог реализовать 6 из 15 брейк-пойнтов. Ван де Зандсхулп сделал в игре 12 эйсов, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 4 из 12 брейк-пойнтов.

В следующем раунде турнира Сафиуллин сыграет против бразильца Жоао Фонсеки.